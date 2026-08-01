英國「強烈衝擊」樂團演出秀巴勒斯坦旗 新加坡禁再入境

英國樂團「強烈衝擊」(Massive Attack)成員於7月29日演出期間高舉巴勒斯坦國旗，大力聲援，新加坡下令禁止入境。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： Massive Attack兩名成員在新加坡演出高舉巴勒斯坦旗。

Massive Attack兩名成員在新加坡演出高舉巴勒斯坦旗。 重點二： 其中一人高喊「Free Palestine」，現場觀眾熱烈歡呼。

其中一人高喊「Free Palestine」，現場觀眾熱烈歡呼。 重點三：新加坡警方調查後禁止樂團再演出並禁止2人入境。

新加坡 警方表示，英國知名電音樂團「強烈衝擊」（Massive Attack）2名成員於演唱會期間高舉巴勒斯坦 旗幟，經過調查後，當局正式禁止該樂團在新加坡演出。

央廣引述法新社報導，新加坡警方7月31日晚間發布上述聲明，並禁止這2名樂團成員入境。

根據網路上流傳的影片，強烈衝擊樂團2名成員於7月29日演出期間高舉巴勒斯坦旗幟，大力聲援，現場觀眾報以熱烈歡呼。據警方調查，其中一人甚至高喊「解放巴勒斯坦」（Free Palestine）。

「強烈衝擊」樂團長期批評以色列在加薩 的軍事行動，並經常利用自身影響力來支持巴勒斯坦。

今年4月，樂團主唱戴納嘉（Robert Del Naja）在倫敦參加遊行，聲援倡議團體「巴勒斯坦行動」（Palestine Action），遭到警方逮捕。英國工黨政府去年將「巴勒斯坦行動」列為恐怖組織。

新加坡對公共場所言論和集會設有嚴格限制，民眾未經許可不得展示其他國家的國旗、徽章或標語。當局在聲明中強調，「強烈衝擊」樂團事前已知悉演唱會獲批准的相關條件及簽署文件，但仍有團員違反規定，經調查後有上述決定。