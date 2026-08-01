英國「強烈衝擊」樂團演出秀巴勒斯坦旗 新加坡禁再入境
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新加坡警方表示，英國知名電音樂團「強烈衝擊」（Massive Attack）2名成員於演唱會期間高舉巴勒斯坦旗幟，經過調查後，當局正式禁止該樂團在新加坡演出。
央廣引述法新社報導，新加坡警方7月31日晚間發布上述聲明，並禁止這2名樂團成員入境。
根據網路上流傳的影片，強烈衝擊樂團2名成員於7月29日演出期間高舉巴勒斯坦旗幟，大力聲援，現場觀眾報以熱烈歡呼。據警方調查，其中一人甚至高喊「解放巴勒斯坦」（Free Palestine）。
「強烈衝擊」樂團長期批評以色列在加薩的軍事行動，並經常利用自身影響力來支持巴勒斯坦。
今年4月，樂團主唱戴納嘉（Robert Del Naja）在倫敦參加遊行，聲援倡議團體「巴勒斯坦行動」（Palestine Action），遭到警方逮捕。英國工黨政府去年將「巴勒斯坦行動」列為恐怖組織。
新加坡對公共場所言論和集會設有嚴格限制，民眾未經許可不得展示其他國家的國旗、徽章或標語。當局在聲明中強調，「強烈衝擊」樂團事前已知悉演唱會獲批准的相關條件及簽署文件，但仍有團員違反規定，經調查後有上述決定。
該團2名成員在7月29日演出期間高舉巴勒斯坦旗幟，並公開聲援巴勒斯坦，現場觀眾報以熱烈歡呼，相關畫面也在網路上流傳。 新加坡警方調查後宣布，正式禁止Massive Attack在當地演出，並禁止這2名涉事成員再入境新加坡，理由是違反演出核准條件。 因新加坡對公共場所言論與集會管理嚴格，民眾未經許可不得展示他國國旗或標語，當局認定樂團明知規定仍違反，因此採取禁演與禁入措施。
精華 FAQ
該團2名成員在7月29日演出期間高舉巴勒斯坦旗幟，並公開聲援巴勒斯坦，現場觀眾報以熱烈歡呼，相關畫面也在網路上流傳。
新加坡警方調查後宣布，正式禁止Massive Attack在當地演出，並禁止這2名涉事成員再入境新加坡，理由是違反演出核准條件。
因新加坡對公共場所言論與集會管理嚴格，民眾未經許可不得展示他國國旗或標語，當局認定樂團明知規定仍違反，因此採取禁演與禁入措施。
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