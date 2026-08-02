我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「奧德賽」在地篇 希臘人怎麼看外國人演希臘英雄

「奧德賽」選角篇 選非裔演海倫 為何惹爭議？

日本又震了…青森發生規模5.8地震 熊本震後土壤液化

編譯中心／綜合1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
義大利南部那不勒斯附近發生規模4.7地震，圖為一棟房子受損。(歐新社)
義大利南部那不勒斯附近發生規模4.7地震，圖為一棟房子受損。(歐新社)

日本青森縣東部外海當地時間1日上午11時48分左右發生規模5.8地震，北海道、青森縣、岩手縣觀測到最大震度4，秋田縣北部也觀測到震度2，但未引發海嘯。

日本氣象協會與秋田放送1日表示，這起地震震央位於青森縣東部外海北緯41.3度、東經142.0度，震源深度約80公里，推測規模為5.8。北海道函館市、青森縣平內町與外濱町，以及岩手縣二戶市等地觀測到最大震度4。北海道千歲市、青森縣青森市與津輕市，以及岩手縣宮古市與久慈市等地則觀測到震度3。

此外，熊本縣7.1級地震已造成36人死亡、6人重傷，近萬民眾避難，專家警告，熊本縣多處地區已出現嚴重土壤液化現象，地基鬆軟加上餘震頻繁，恐在未來引發更大規模的次生災害。

另一方面，義大利民防部門1日發布公告說，義大利南部那不勒斯附近的弗萊格雷營區域，7月31日晚發生規模4.7的地震，至8月1日清晨，地震持續不斷，共發生170餘次地震，多處建築受損，已造成26人受傷，約有300人被迫撤離住所。

日本 地震 熊本

上一則

芬蘭阿爾圖建築列「世遺」拚了40年 13地標涵蓋住宅、療養院…

下一則

俄7月射烏376枚飛彈創單月新高 烏求用星鏈攻俄 川普未點頭

延伸閱讀

日本又震 青森外海規模5.8地震 北海道、東北最大震度4

日本又震 青森外海規模5.8地震 北海道、東北最大震度4
熊本規模4.7地震 宇城市最大震度5弱

熊本規模4.7地震 宇城市最大震度5弱
熊本強震已釀34死 地殼位移84公分 仍有47起震度3以上餘震

熊本強震已釀34死 地殼位移84公分 仍有47起震度3以上餘震
熊本晚間再發生規模5.8地震 最大震度5弱

熊本晚間再發生規模5.8地震 最大震度5弱

熱門新聞

大批移民31日從西班牙飛地休達返回摩洛哥。(美聯社)

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

2026-07-31 11:43
圖為伊朗研製的「佐勒法卡爾」（Zolfaghar）短程固體燃料戰術彈道飛彈。（歐新社）

報復華府空襲 伊朗：摧毀3架美軍駐約旦F-35

2026-07-30 08:43
中東戰火持續之際，伊朗正尋求補強防空能力。路透報導，知情人士透露，伊朗預計在數周內接收首批最多400套中國製肩射式防空飛彈發射系統，採購案金額約6000萬至7000萬美元。（路透）

路透：伊朗數周內接收最多400套中製肩射防空飛彈

2026-07-29 04:15
西班牙總理桑傑士針對休達移民危機發言。(歐新社)

西班牙總理批評一些歐盟成員國「自私」

2026-08-01 12:09
日本熊本縣鹿島町永旺購物中心28日強震後發生爆炸坍塌，研判可能多人死亡，救援持續。(路透)

熊本7.1強震永旺夢樂城爆炸坍塌 恐多人罹難

2026-07-28 08:37
這張26日擷取自美國中央司令部（CENTCOM）25日發布未註明日期影片的畫面顯示，CENTCOM轄下部隊執行對伊朗海上封鎖行動。(路透)

打殘伊朗可省攔截彈藥？美軍中央司令提議「大舉出擊」連炸14天

2026-07-30 00:49

超人氣

更多 >
住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他
林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲
蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？

蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？
婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠

婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠
愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差

愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差