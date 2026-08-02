日本又震了…青森發生規模5.8地震 熊本震後土壤液化

義大利南部那不勒斯附近發生規模4.7地震，圖為一棟房子受損。(歐新社)

日本 青森縣東部外海當地時間1日上午11時48分左右發生規模5.8地震 ，北海道、青森縣、岩手縣觀測到最大震度4，秋田縣北部也觀測到震度2，但未引發海嘯。

日本氣象協會與秋田放送1日表示，這起地震震央位於青森縣東部外海北緯41.3度、東經142.0度，震源深度約80公里，推測規模為5.8。北海道函館市、青森縣平內町與外濱町，以及岩手縣二戶市等地觀測到最大震度4。北海道千歲市、青森縣青森市與津輕市，以及岩手縣宮古市與久慈市等地則觀測到震度3。

此外，熊本 縣7.1級地震已造成36人死亡、6人重傷，近萬民眾避難，專家警告，熊本縣多處地區已出現嚴重土壤液化現象，地基鬆軟加上餘震頻繁，恐在未來引發更大規模的次生災害。

另一方面，義大利民防部門1日發布公告說，義大利南部那不勒斯附近的弗萊格雷營區域，7月31日晚發生規模4.7的地震，至8月1日清晨，地震持續不斷，共發生170餘次地震，多處建築受損，已造成26人受傷，約有300人被迫撤離住所。