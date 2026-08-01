熱浪助長野火延燒 希臘急撤居民、法西火勢再起
在強風助長下，希臘多地的野火今天迅速蔓延，迫使居民緊急撤離；法國與西班牙部分地區火勢也再度惡化。科學家指出，氣候變遷正使野火發生頻率與強度進一步升高。
路透社報導，希臘其中一處火場情勢持續惡化。在雅典西北方約60公里、科林斯灣（Gulf of Corinth）畔的波爾托傑梅諾（Porto Germeno）附近，大火與濃煙吞噬森林及灌木叢，消防人員、警方與救護單位只能緩慢後撤避險。
醫師兼第一線救援人員杜拉斯（Giorgos Doulas）表示，「情況極度嚴峻，尤其是今天。風勢非常強勁，陣風時速超過73公里，火勢走向難以預測。」
今夏歐洲歷經一波波破紀錄熱浪，加上降雨偏少，多國接連爆發大規模野火。科學家認為，氣候變遷導致高溫與乾旱加劇，進一步推升野火風險。
希臘近日再度出現多起火災。雅典西北方的阿吉亞帕拉斯凱維（Agia Paraskevi）、克里奧皮加迪（Kryo Pigadi）及阿吉奧斯內克塔里奧斯（Agios Nektarios）等地居民接獲撤離命令。直升機持續投水並投放阻燃劑，試圖阻止火勢擴散。
稍早已有200餘名阿吉奧斯瓦西里奧斯（Agios Vasileios）居民經由海路撤離。當局警告，維奧蒂亞（Boeotia）、阿提卡（Attica）及艾維亞島（Evia）2日將面臨極高野火風險。
法國方面，東南部瓦爾省（Var）山區一處3天前才獲控制的野火，昨天再度復燃，迫使當局連夜疏散近2500人。
瓦爾省省長巴柏（Simon Babre）告訴法國BFM電視台，火勢延燒約1800公頃後，再度趨於穩定。
西班牙今天則持續撲救多處野火。就在2天前，政府才宣布因中部大規模野火而發布的全國緊急狀態結束。
北部雷昂省（Leon）情勢再度惡化，夜間新增一處火場，另一處火勢仍持續燃燒，還有一處已有改善。
鄰近薩摩拉省（Zamora）一場延燒約1萬1000公頃的野火情勢好轉，先前撤離的14座城鎮已重新開放，相關管制措施也已解除。
東部加斯德倫省（Castellon）巴爾德烏克索（La Vall d'Uixo）野火延燒至第7天後獲得控制，燃燒面積接近1萬公頃，所有撤離居民均已返家。警方表示，由於發現2個獨立起火點，不排除有人蓄意縱火。
馬德里（Madrid）及阿維拉（Avila）等中部地區延燒逾7萬公頃的大型野火目前均已獲控制；首都以西聖胡安水庫（San Juan reservoir）附近新竄出的火勢，已於昨日撲滅。
奧地利健康暨食品安全署（Agency for Health and Food Safety）表示，今年6月全國因高溫相關原因死亡人數創下395人的單月新高。
英國本周稍早估計，今年截至目前已有2877人死於高溫相關原因；法國則通報6月17日至7月2日間全國超額死亡5764人；德國羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）估計，今年迄今已有9800人的死因與高溫有關。
主要原因是強風與乾燥天候相互助長，讓火勢難以預測且快速蔓延；在雅典西北方多處火場，消防、警方與救護單位都只能先後撤避險。 法國東南部瓦爾省山區一處原本3天前已受控的野火再度復燃，當局為防止擴散，連夜疏散近2500人，火勢一度延燒約1800公頃後才趨於穩定。 報導指出，科學家認為氣候變遷正讓高溫、乾旱與野火風險同步升高；同時奧地利、英國、法國與德國都通報或估計出現大量高溫相關死亡。
精華 FAQ
主要原因是強風與乾燥天候相互助長，讓火勢難以預測且快速蔓延；在雅典西北方多處火場，消防、警方與救護單位都只能先後撤避險。
法國東南部瓦爾省山區一處原本3天前已受控的野火再度復燃，當局為防止擴散，連夜疏散近2500人，火勢一度延燒約1800公頃後才趨於穩定。
報導指出，科學家認為氣候變遷正讓高溫、乾旱與野火風險同步升高；同時奧地利、英國、法國與德國都通報或估計出現大量高溫相關死亡。
上一則