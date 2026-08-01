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莫斯科餐廳爆炸3死21傷 俄羅斯稱遭炸彈攻擊

中央社／莫斯科1日綜合外電報導
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莫斯科一家露天咖啡館附近1日發生爆炸，造成3人死亡、21人受傷。（新華社）
莫斯科一家露天咖啡館附近1日發生爆炸，造成3人死亡、21人受傷。（新華社）

俄羅斯國營媒體引述官員說法報導，一枚簡易爆炸裝置今天晚間8時左右在首都莫斯科市中心一間餐廳引爆，至少造成3人死亡，其中包括攜帶炸彈的女子。

國營的俄羅斯新聞社（RIA）報導，全國反恐委員會（NAC）表示，一枚簡易爆炸裝置在莫斯科庫德林斯卡亞廣場（Kudrinskaya Square）的高級義大利餐廳Balzi Rossi引爆，至少導致21人受傷。

全國反恐委員會指出，這場爆炸的3位死者分別是一名試圖攜帶簡易爆炸裝置進入餐廳的身分不明女子、一名保全及一名顧客。

這名女子企圖將簡易爆炸裝置偷偷帶入餐廳但遭到保全攔阻，爆炸隨後發生。

莫斯科調查委員會（Moscow Investigative Committee）告訴RIA，這起攻擊事件仍在調查中。

路透社報導，俄羅斯當局並未公布傷亡者姓名，也沒有透露他們認為誰是可能涉案者。

俄羅斯「工商日報」（Kommersant）引述自身消息來源報導，炸彈原本是要造成餐廳露天座位區顧客死傷。

工商日報還推測，這枚炸彈可能是由他人遙控引爆，而攜帶炸彈的女子或許並不知道這是爆炸裝置。

精華 FAQ

  • 事件發生在莫斯科市中心庫德林斯卡亞廣場的高級義大利餐廳Balzi Rossi，時間約為晚間8時左右，屬於市中心人潮聚集地帶。

  • 俄方表示，爆炸造成至少3人死亡、21人受傷。死者包括一名攜帶簡易爆炸裝置的女子、一名保全，以及一名餐廳顧客。

  • 莫斯科調查委員會已介入偵辦，案件仍在調查中。俄媒則推測炸彈可能原本針對露天座位區，且不排除由他人遙控引爆。

俄羅斯 義大利

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