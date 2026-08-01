秘魯觀賞納茲卡線小飛機墜毀 13人罹難
秘魯警方今天表示，一架載旅客前往欣賞該國南部著名考古遺址納茲卡線（Nazca Lines）的小型飛機墜毀，至少13人罹難。
法新社報導，警官安德拉德（Jorge Andrade）在飛機失事現場告訴記者：「我們目前掌握的資訊顯示，11名乘客及2名機組人員已罹難。」
這架小型飛機自皮斯科（Pisco）機場起飛後，於當地時間下午1時過後不久墜毀。皮斯科位在秘魯首都利馬以南約240公里。
安德拉德說：「依事故嚴重程度研判，應無人生還。目前我們已找到4具遺體。」他並未公布罹難者身分。
他也未說明飛機可能失事原因。秘魯民航局將對這起事故展開調查。
當地媒體在臉書（Facebook）公布的畫面顯示，消防人員與警方正在散落扭曲焦黑殘骸的失事現場工作。
路透社報導，地方政府表示，這架小型飛機屬於秘魯航空公司Aerodiana。截至目前為止，該公司尚未回應置評請求。
警方目前掌握的資訊顯示，機上11名乘客與2名機組人員都已罹難，合計至少13人。現場雖已找到4具遺體，但依事故嚴重程度研判，恐怕無人生還。 這架小型飛機原本是載旅客前往秘魯南部著名考古遺址納茲卡線觀光。班機自皮斯科機場起飛後不久便墜毀，地點約在利馬以南240公里處。 警方尚未公布具體失事原因，也未說明罹難者身分。秘魯民航局已表示將對這起事故展開調查，地方政府則確認涉事飛機屬於Aerodiana航空公司。
精華 FAQ
警方目前掌握的資訊顯示，機上11名乘客與2名機組人員都已罹難，合計至少13人。現場雖已找到4具遺體，但依事故嚴重程度研判，恐怕無人生還。
這架小型飛機原本是載旅客前往秘魯南部著名考古遺址納茲卡線觀光。班機自皮斯科機場起飛後不久便墜毀，地點約在利馬以南240公里處。
警方尚未公布具體失事原因，也未說明罹難者身分。秘魯民航局已表示將對這起事故展開調查，地方政府則確認涉事飛機屬於Aerodiana航空公司。
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