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日本強震第5天 熊本結束對永旺夢樂城搜救 共確認7死5傷

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日本強震第5天 熊本結束對永旺夢樂城搜救 共確認7死5傷

編譯茅毅／即時報導
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圖為7月31日日本九州熊本縣上益城郡嘉島町的購物中心「永旺夢樂城」外，員警在停車...
圖為7月31日日本九州熊本縣上益城郡嘉島町的購物中心「永旺夢樂城」外，員警在停車場集合。（美聯社）

日本九州熊本縣7月28日發生規模7.1強震，造成生命財產損失。該縣8月1日宣布，警消人員和自衛隊官兵結束對於縣內上益城郡嘉島町的購物中心「永旺夢樂城」，為期多日的大規模搜救行動。

該購物中心在7月28日強震後發生氣爆和坍塌，截至早已過災害救援「黃金72小時」的8月1日，共確認導致7人喪生、5人受傷。

熊本縣8月1日表示，這次震災已確認釀成34人罹難，還有2人有待確認死因是否與地震有關；傷勢嚴重的傷者則有11人；截至同日下午2時（美東時間同日凌晨1時），（縣內）218處共收容災民9068人；已確認3429戶房屋受損，其中181戶全毀；該縣的八代市及宇城市等行政區，仍有6萬9400戶斷水。

根據日本氣象廳的氣象預報，熊本縣治熊本市8月2日最高溫攝氏37度、8月3日40度。該縣過去測得的最高溫為39度（含）、但不到40度。

精華 FAQ

  • 熊本縣在8月1日宣布，警消人員與自衛隊官兵已結束對上益城郡嘉島町永旺夢樂城的多日大規模搜救。該行動持續到災害救援黃金72小時後。

  • 根據熊本縣公布的最新統計，永旺夢樂城在7月28日強震後發生氣爆與坍塌，至8月1日已確認造成7人喪生、5人受傷，搜救因此正式告一段落。

  • 熊本縣表示，這次震災已確認34人罹難，另有2人死因待確認；重傷者11人。全縣共收容9068人，3429戶房屋受損，181戶全毀，6萬9400戶仍斷水。

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