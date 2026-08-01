日本熊本強震 逾9200人避難 未來高溫恐達40℃

日本熊本發生強震後，目前有9200多人在避難所避難。(路透)

日本熊本 縣7月28日下午發生強震，熊本縣政府今天表示，包含2名還在調查是否屬於災害相關死亡的死者在內，縣內共有36人死亡，並有9200多人在避難所避難。

熊本縣政府今天上午召開第9次災害對策本部會議，宣布縣內包含2名正在調查是否屬於災害相關死亡的死者在內，共有36人死亡。

住宅受損方面，全毀的住宅有182棟，大規模半毀的20棟，半毀的225棟，部分破損的有1034棟，仍在調查受損程度的有82棟，合計1543棟。

熊本縣政府補充，由於目前調查尚不充分，預計未來受災統計數字可能會大幅增加。

而縣內避難所目前共開設229處，共有9228人前往避難。

目前熊本縣內高壓配電線雖已全面恢復供電，但因部分地區接戶線尚未修復，預計最多仍有約6000戶持續停電。

另外，目前仍有約7萬2000戶停水。

日本氣象廳指出，熊本縣內接下來仍將持續高溫，8月3日最高氣溫預測將達攝氏40度，屬於危及生命的危險高溫。縣政府正積極確保飲用水供應，並落實避難所的降溫防暑措施。

熊本縣知事木村敬表示：「我們將盡速採取對策，包括向避難所增設簡易冷氣，並宣導將避難民眾轉移至設有空調設備的避難所。」