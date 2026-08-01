社媒謠言+經濟困境加劇摩洛哥偷渡潮 西班牙擬加強遣返移民

連續兩天大量來自摩洛哥的移民湧入西班牙飛地休達，來自陸路或海路都有。（路透）

在社群媒體與假新聞的推波助瀾下，大批偷渡 客湧入西班牙北非飛地休達(Ceuta)與麥里亞(Melilla)，由於人數多達數萬人，引發國際社會關切，也成為西班牙甚至其他歐盟國家棘手的政治問題。

西班牙總理桑傑士(Pedro Sánchez)31日訪問休達，一改過往對移民 的支持立場，公開宣稱偷渡行為是「對西班牙主權侵犯」，並考慮修改移民法，加強遣返 非法移民。

據路透報導，摩洛哥16歲少年阿比亞(Ayoub El Abyad)透過社群平台Instagram得知大批移民偷渡前往休達後，也決定和表兄弟冒險一試，並坦言：「移民是為了改善我們的生活，我們相信真主，一致認為應該嘗試越境。」兩位少年歷經12小時車程，如願進入西班牙休達，成為這波6萬名摩洛哥偷渡客之一。

摩洛哥經濟長年陷入困境，去年底還爆發大規模抗議活動，許多年輕人為尋求更好生活，紛紛冒險偷渡西班牙，尤其7月初，西班牙最高法院裁定，試圖前往休達或麥里亞的移民在海上被攔截後，不能立即遣返，結果社群平台散布錯誤訊息，誤導摩洛哥民眾以為只要乘船或經由海上抵達邊境就可以滯留西班牙，導致許多人挺而走險。

休達與麥里亞是西班牙位於北非的兩個自治城市，也是歐盟唯一與非洲接壤的陸地邊界，兩地長期均是北非移民試圖偷渡進入歐洲的跳板，但這次規模空前未見。

據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，光是7月30日單日就有五萬人從摩洛哥進入休達，人數遠超過該市常住半數人口，瞬間引爆邊境危機，官方證實尋獲57具遺體，西班牙政府緊急採取措施控制局勢，人道組織透露，多數死者似乎是溺水，也有一些人死於踩踏。

報導指出，偷渡者多為年輕男子，而且不乏攜家帶眷冒險渡海的偷渡客，33歲男子卡里姆(Ahmed Karim)坦言，之所以偷渡到休達，是因為摩洛哥找不到工作：「很多人都想去歐洲、美國，但他們沒有機會。」另一位偷渡客扎卡里亞(Jadid Zacaria)上岸後直言：「從海上過來是一場非常艱辛的經歷，真的非常辛苦。」