休達危機恐讓歐洲開放邊界政策破功 義大利暫停與西班牙申根協議

31日大量游泳進入休達的摩洛哥人，發現並不能合法居留，已陸續返回摩洛哥。（歐新社）

新聞周刊31日報導，大批非法移民 湧入西班牙北非飛地休達 (Ceuta)，恐讓歐洲開放邊界政策因此破功，並使歐盟國家的關係緊張。

西班牙艾菲通訊社(EFE)指出，義大利 已揚言將暫停與西班牙的開放邊境協議。據義大利安莎社31日報導，自8月1日起，義大利將對與西班牙之間的「海上和航空邊境」實施為期一個月的管控措施，相關邊境檢查將在義大利各港口和機場啟動。

義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)警告說，義大利已準備採取「非常措施」(extraordinary measures)，包括暫停與西班牙之間的申根區(Schengen Area)協議。

梅洛尼在社交媒體發文說，義大利願支持歐盟層面必要行動，重新全面控制歐盟外部邊境。

梅洛尼說，來自休達的新聞報導畫面證明了「失控的非法移民對歐洲邊境安全構成具體威脅」。她說：「義大利不會袖手旁觀。」她指出：「在非法移民問題上，我們寸步不讓。」

義大利外交部長塔加尼(Antonio Tajani)則進一步表示，支持對西班牙關閉申根區。

西班牙隨後以召見義大利大使做為回應。西班牙外交部長阿爾巴雷斯(Jose Manuel Albares)說，塔加尼的發言對於身為友好夥伴國家的外長來說並不得體(unbecoming)，「我們期待的是歐洲團結，而不是黨派煽動」。

芬蘭內政部長蘭塔寧(Mari Rantanen)對義大利表示支持，並說：「西班牙根本沒能保護申根區外部邊境免於遭受滲透，這種狀況不能再持續下去」。

蘭塔寧31日晚間在社群網站X發文寫道：「所有歐洲國家都必須支持梅洛尼的提議。未能履行保護外部邊界義務的國家不能成為申根成員國。」

法國總統馬克宏也發文說，休達不享有前往「申根區其他區域」的自由流動權。他已要求法國內政部加強法國與西班牙的邊境檢查。

法國內政部長努涅斯(Laurent Nunez)31日表示，將加強與西班牙之間的邊境檢查，已調派快速干預邊境部隊(Rapid Intervention Border Force)。

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)表示，休達報導畫面出現的狀況是「無法令人接受的」。她說，不能允許任何人在不遵守規則的情況下來到歐盟。

范德賴恩說，危險的跨境行為必須停止，人口偷渡網絡必須瓦解，遣返行動必須迅速展開。她表示，歐盟現正對西班牙提供額外協助，包括透過歐洲國際邊界管理署(Frontex)給予支援。

西班牙總理桑傑士（右三）緊急召開會議，研商如何因應大量湧入摩洛哥人的問題。（歐新社）

休達與西班牙、摩洛哥相關位置圖 資料來源：世界日報整理