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韓股暴跌暴漲 總統李在明賣公寓搶搭ETF列車

編譯簡國帆葉亭均季晶晶／綜合31日電
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南韓總統李在明（右）搭上買股列車，他個人在2月出售和第一夫人共同持有的一幢公寓，...
南韓總統李在明（右）搭上買股列車，他個人在2月出售和第一夫人共同持有的一幢公寓，所得用於投資ETF等金融商品。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

南韓槓桿個股ETF引爆韓股劇烈震盪，李在明也出售公寓轉投ETF，隨政策推升股市而承受更大政治壓力；但7月31日韓股強彈，市場認為反彈有基本面支撐。

南韓股市的個股槓桿指數型基金（ETF）近來導致韓股暴漲暴跌，其波動走勢更蔓延全球股市。值得注意的是，南韓總統李在明也搭上了這波買股列車，他個人在2月出售和第一夫人共同持有的一幢公寓，所得用於投資ETF等金融商品。不過，日韓股市7月31日上演暴力反彈，分析師認為，不只是逢低承接，看好基本面有撐。

李在明上任後以推升股市為關鍵政策目標，希望消弭韓股表現長期低於亞股的「南韓折價」現象，去年6月後推行的改革已大幅拉抬韓股，一度成為南韓1400萬名當沖客的「平民英雄」。如今，散戶遭逢的龐大損失，也讓李在明陷入風暴，他的政治命運已與股市前景緊密相連。

韓股去年來凌厲上攻，吸引散戶湧入。南韓當局為防止資金外流、緩解匯率壓力，並活絡國內資本市場，於今年5月底批准南韓券商的16檔和三星電子、SK海力士股價連結的槓桿與反向ETF。

這些槓桿個股ETF推出時，三星電子和SK海力士的股價都已在過去一年內漲了兩倍多，許多投資人和分析師都已警告韓股過度仰賴三星和SK海力士，可能引發反噬。

不過，隨著微軟與亞馬遜財報掃除晶片股陰霾，東北亞股市7月31日上演「暴力反彈」，日股狂漲近2500點，韓股甚至飆漲18%，單日漲幅為歷來最大。分析師認為，這波反彈背後有基本面好轉的支撐，不只是逢低承接，為行情復甦的早期訊號。

新加坡Fibonacci資產管理全球公司執行長鄭仁雲（音譯）認為，這波反彈看起來像是鬆一口氣的漲勢，但其實背後有基本面改善的支撐，不只是低接買盤，「在最近的極端震盪後，我們會視此為復甦的早期訊號」。

韓股在經歷個股槓桿指數型基金（ETF）震盪後，當局加強監管，包括提高最低存款門檻，有利清理籌碼。摩根大通韓股策略團隊認為，韓股槓桿ETF的平倉潮已結束，避險基金也完成約90%的去槓桿，目前韓股情勢整體頗具吸引力，外資的出售壓力已「大幅減輕」。

韓股漲勢驚人，Kospi指數飆漲18%至6595.45點，收復之前3天崩跌17%的失土，南韓兩大記憶體廠股價狂飆，SK海力士盤中漲幅擴大至30%，觸及漲停板，三星電子也大漲27%。

精華 FAQ

  • 因他上任後把推升股市列為核心政策，並以改革改善「南韓折價」；同時他個人也賣房投資ETF，使其財務與政治聲望都和韓股表現緊密相連。

  • 南韓當局希望藉此防止資金外流、緩解匯率壓力，也活絡國內資本市場；但因相關個股已大漲過一輪，市場早已警告這類產品可能放大風險。

  • 分析師認為這不只是跌深反彈，而是晶片財報改善帶動的基本面修復訊號；再加上監管加強、去槓桿接近完成，外資賣壓也明顯減輕。

南韓 李在明 資金外流

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