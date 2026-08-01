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歐元紙鈔改版 德鐵、瓶蓋…網友惡搞迷因梗吐槽歐盟政策

編譯中心／綜合31日電
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總部位於法蘭克福的歐洲央行近日公布新一代歐元紙鈔候選設計，共有十款設計方案入圍；...
總部位於法蘭克福的歐洲央行近日公布新一代歐元紙鈔候選設計，共有十款設計方案入圍；圖為其中一款方案。（取材自歐洲央行網頁）

AI摘要

文章摘要整理：

歐洲央行公布新一代歐元紙鈔候選設計後，原本想傳達歐洲共同認同，卻被網友以瓶蓋、德鐵施工等迷因惡搞，成為另類政策吐槽場。

總部位於法蘭克福的歐洲央行（ECB）近日公布新一代歐元紙鈔候選設計，共有十款設計方案入圍。官方原希望藉文化與自然主題展現歐洲共同認同，卻意外在社群媒體掀起迷因熱潮，不少網友紛紛惡搞設計吐槽歐盟政策，展現另類歐洲認同。

中央社報導，歐洲央行7月23日公布新一代歐元紙鈔最終候選設計，分別以「歐洲文化」及「河流與鳥類」兩大主題發想，開放歐洲民眾透過網路問卷提供意見，作為年底決選參考。

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）透過新聞稿表示，歐元紙鈔不只是支付工具，也是歐洲最具體、最容易感受到的共同象徵，希望透過兼具美感與意義的新設計，強化歐洲共同認同。

然而設計方案公布後不到幾小時，社群媒體便湧現大量惡搞圖片。歐洲新聞網站Euractiv形容，原本關於歐洲認同與歐元紙鈔未來的討論，很快演變成一場網路迷因大賽。其中網友轉發最多的作品，是「連體瓶蓋」圖樣的紙鈔。

歐盟自2024年起規定塑膠飲料瓶瓶蓋必須與瓶身相連，以減少塑膠垃圾，這個對環境友好的瓶蓋不落地政策卻讓消費者感到不便，喝飲料時瓶蓋常常打到鼻子，成為近年最受歐洲居民吐槽的政策之一。

也有德國網友製作以德國火車站施工工地為主題的紙鈔圖案，將「列車取消」的電子看板、施工圍籬與工程人員搬上鈔票。由於旅客近年飽受德鐵誤點、取消班次及基礎建設老化問題困擾，這張迷因被不少網友視為比官方入圍設計更能代表當代德國人的共同生活經驗。

另一類廣為流傳的迷因則聚焦歐元與加密貨幣之爭，有網友將拉加德的肖像放上紙鈔，搭配「買比特幣」（Buy Bitcoin）標語，調侃歐元與加密貨幣之間的競爭關係。

除了在社群上玩迷因梗，民眾也能到歐洲央行網站上填寫問卷，對十組正式入圍的歐元紙鈔設計作品發表看法。

這將是歐元紙鈔自2002年發行以來首次規畫全面改版。根據歐洲央行規畫，最終選出的設計仍須進一步細部設計與測試後才會投入生產，新版紙鈔預計於未來數年內陸續發行。

此外，新版紙鈔將採用更先進的防偽技術，提升辨識真偽的能力，並改善視障人士的使用便利性；同時透過延長紙鈔壽命，以及採用更永續的材料與生產流程，降低對環境造成的影響。

精華 FAQ

  • 這次入圍的10款設計分成「歐洲文化」與「河流與鳥類」兩大主題，歐洲央行也開放民眾上網填問卷，作為年底決選的重要參考。

  • 因為官方原本想用文化與自然展現歐洲認同，但網友反而把瓶蓋相連、德鐵施工與列車取消等日常怨氣做成鈔票圖樣，用幽默方式吐槽歐盟政策。

  • 新版紙鈔將加入更先進防偽技術，提升視障人士使用便利性，也會延長紙鈔壽命並採用更永續的材料與流程，預計經設計與測試後於未來數年內陸續發行。

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