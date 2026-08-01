西班牙邊境失控 1天5萬移民突闖飛地已57死

估計有5萬名摩洛哥人以為進入休達可以不被立即遣返，循陸路及海路闖關，但已有57人不幸溺斃。（歐新社）

西班牙位於北非的飛地休達 （Ceuta），7月31日湧入5萬名來自海上及陸上的闖關移民 ，造成邊境大失控，並已有57人死亡。但至31日稍晚，其中約有4萬8300人已返回摩洛哥。

謠言推波助瀾 有人溺斃、被踩死 4.8萬人絕望折返

很多人循海路闖關，有人稱花了5小時游泳抵休達。（美聯社）

造成突然湧入大批摩洛哥人的原因，來自西班牙最高法院7月初判決不會立即遣返非法入境 的移民，以及社群媒體部分謠言所致。但也浮現相關政治效應。

「飛地」是指一塊擁有主權的領土被包圍在另外一個國家境內，和本國其他領土並不接壤，休達是一塊內飛地(enclave)，人口大約8萬4000人至8萬5000人，邊境與摩洛哥接壤。

休達政府31日指出，休達遭遇的大規模移民闖關潮已受到控制，5萬多名經由海陸越境的人群當中，大多數已自願返回摩洛哥。

西班牙政府駐休達代表表示，截至目前，西班牙邊境這方已尋獲57具遺體，摩洛哥邊境可能還有更多死者。官方指出，部分移民溺斃，另一些人則是試圖攀爬設有邊境圍欄的防波堤時遭踩踏致死。

西班牙內政部表示，自30日上午以來約有5萬人越境，截至31日下午6時，約有4萬8300人已返回摩洛哥。

休達首長韋華斯（Juan Jesus Vivas）則稱過去兩天闖關人數可能高達6萬人。

摩洛哥安全部隊在休達邊境口岸以警棍及催淚瓦斯驅散群眾，試圖阻止更多人進入這塊位於地中海沿岸、屬於西班牙的飛地。

歐盟領袖呼籲盡快控制 義大利暫停與西申根免簽

移民透過邊境關卡及圍欄破洞返回摩洛哥。（美聯社）

這波邊境危機引發歐洲內部分歧，多個歐盟國家領袖呼籲西班牙盡快控制局面。

義大利宣布暫時停止與西班牙間的歐盟申根免簽協定，此舉將影響兩國間搭乘飛機或船舶往來的旅客。西班牙則批評義大利違反歐盟條約。

路透記者在休達邊境目擊，摩洛哥鎮暴警察施放催淚瓦斯，驅散聚集在圍欄附近的群眾，現場並部署水砲車，還可見到1輛巴士及7輛汽車在衝突中遭焚毀後留下的殘骸。

另一側則有西班牙軍車沿著邊界戒備，數十名受阻的移民站在摩洛哥山坡上觀望，無法越境。

數百人透過邊境關卡及圍欄破洞返回摩洛哥，部分群眾表示，由於在休達找不到食物與棲身之所，因此決定離開。

一名自稱來自摩洛哥丹吉爾（Tangier）的男子表示：「老實說，我甚至不知道自己為什麼要來，現在我要回去了。我從昨天中午以後就沒吃過東西，雖然身上還帶了一點錢…我們做的這件事不好，不值得。」

來自摩洛哥港口城市拉拉赫（Larache）的20歲美髮師艾曼（Ayman）說，他花了5個小時游泳抵達休達，但「休達裡面根本沒有食物，我們還被（西班牙）軍隊粗暴驅趕」。

休達與麥里亞這兩個西班牙位於北非的自治城市，也是歐盟唯一與非洲接壤的陸地邊界。兩地長期面臨移民試圖越境進入歐洲的情況，但這次規模前所未見。