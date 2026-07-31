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盟軍無人機當敵機 南韓啟動防空系統 差點打下參加軍演的美方無人機

編譯周辰陽／即時報導
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南韓國防部提供的照片顯示，南韓士兵2022年12月29日在京畿道楊州參加反無人機...
南韓國防部提供的照片顯示，南韓士兵2022年12月29日在京畿道楊州參加反無人機演習時操作20公厘火神式機砲。（路透）

南韓軍方30日在邊境地區舉行韓美聯合軍演期間，將美軍放飛的無人機誤判為北韓空中威脅，啟動防空作戰系統，險些將這架無人機擊落。韓媒指出，美軍已事先通報演訓計畫，但南韓軍方承辦部門未向上呈報，才導致這起事件發生。

韓聯社與朝鮮日報報導，事件發生在軍事分界線（MDL）以南約3公里的最前線地區。參加韓美海軍陸戰隊聯合軍演（KMEP）的美軍，當天下午在京畿道坡州一帶演練，並派出一架「跟蹤者」（Stalker）固定翼偵察無人機。

不過，由於南韓軍方事前未掌握飛行計畫，前線第1軍團透過熱顯像儀（TOD）與區域防空雷達發現後，研判為「不明飛行器」，並在取得地面作戰司令部批准後，發布因應北韓無人機入侵的「白鶴」防空指令。

指令發布後，鄰近防空戰力迅速集結，軍方部署「天虎」自走高射砲等地面防空武器與直升機準備攔截，邊境地區居民也一度收到緊急疏散簡訊。不過，南韓軍方最終並未開火。軍方追蹤約1.5小時後發現，這架無人機從臨津江畔的「Story射擊場」起飛，外形與飛行軌跡均與北韓無人機不同，隨後一路追蹤至降落地點，確認為美軍裝備。

南韓軍方為何未掌握飛行計畫，韓美雙方各執一詞。駐韓美軍主張事前已通報，並在演訓前夕發送相關公文；南韓軍方則稱承辦部門未向上呈報，也未批准這項計畫。美軍在未獲明確答覆的情況下仍出動無人機，是否符合程序仍待釐清。

事實上，韓美溝通脫節並非首次發生。今年2月，美軍在西海上空演習時，也曾因未事先通報引發南韓國防部抗議。軍方內外批評，盟國之間的通報與指揮體系出現嚴重問題，呼籲全面檢查韓美空域管理、飛行計畫共享及狀況通報機制。

精華 FAQ

  • 因美軍雖事前通報演訓計畫，但南韓軍方承辦部門未向上呈報，前線單位未掌握飛行資訊，只能依雷達與熱顯像儀研判為不明飛行器。

  • 前線第1軍團在取得批准後發布白鶴防空指令，鄰近防空戰力隨即集結，部署天虎自走高射砲與直升機準備攔截，部分居民還收到疏散簡訊。

  • 事件顯示韓美之間在飛行計畫共享、空域通報與指揮傳達上仍有明顯落差，且類似溝通脫節並非首次，已引發外界要求全面檢討機制。

南韓 北韓 無人機

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