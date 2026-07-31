太平洋島國諾魯恢復傳統國名 正式更名瑙埃羅共和國
太平洋島國諾魯（Nauru）恢復傳統名稱，正式更名為「瑙埃羅共和國」（Republic of Naoero）。該國政府表示，此舉旨在強化國家認同與文化傳承。
路透報導，諾魯國會5月通過憲法修正案，決定更改國名，原先還計畫舉行全國公投。不過，總統亞定（David Adeang）29日晚間在社群平台發文宣布，政府已放棄舉行公投的計畫。
亞定表示，「經過審慎討論後，決定不再推動公投，因為瑙埃羅並非一個需要人民接受的新名稱。」
「這本來就是人民的身分認同，不僅出現在國徽上，也在民間使用。更重要的是，憲法也允許使用這個名稱。」
諾魯的簡稱將改為「瑙埃羅」（Naoero），該國公民則稱為瑙埃羅人（dei-Naoero）。
歐洲殖民者因難以發音島嶼原住民名稱Naoero，因此將國名改為Nauru。諾魯是全球面積第3小國，僅次於梵蒂岡與摩納哥，人口僅約1萬2000人。
亞定表示，這項決定並非基於政治考量，而是關乎身分認同、文化傳承，以及「保存祖先留下的遺產，並為下一代創造更強韌的未來」。
當局已正式通知國際組織及各國國名變更事宜，相關過渡程序也已展開。
諾魯已正式更名為「瑙埃羅共和國」（Republic of Naoero），簡稱也改為「瑙埃羅」（Naoero），公民則稱為瑙埃羅人，象徵回復原有的傳統名稱。 總統亞定表示，這不是政治操作，而是為了強化國家認同、保存文化傳承，並讓祖先留下的遺產得以延續，也為下一代建立更強韌的未來。 諾魯國會已在5月通過憲法修正案，原本還考慮公投，但政府最後取消計畫，並已正式通知國際組織及各國，相關過渡程序也正在進行。
精華 FAQ
諾魯已正式更名為「瑙埃羅共和國」（Republic of Naoero），簡稱也改為「瑙埃羅」（Naoero），公民則稱為瑙埃羅人，象徵回復原有的傳統名稱。
總統亞定表示，這不是政治操作，而是為了強化國家認同、保存文化傳承，並讓祖先留下的遺產得以延續，也為下一代建立更強韌的未來。
諾魯國會已在5月通過憲法修正案，原本還考慮公投，但政府最後取消計畫，並已正式通知國際組織及各國，相關過渡程序也正在進行。
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