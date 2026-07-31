太平洋島國諾魯恢復傳統國名 正式更名瑙埃羅共和國

太平洋島國諾魯改名為「瑙埃羅共和國」，圖為該國總統亞定。(新華社)

太平洋島國諾魯 （Nauru）恢復傳統名稱，正式更名為「瑙埃羅共和國」（Republic of Naoero）。該國政府表示，此舉旨在強化國家認同與文化傳承。

路透報導，諾魯國會5月通過憲法修正案，決定更改國名，原先還計畫舉行全國公投 。不過，總統亞定（David Adeang）29日晚間在社群平台發文宣布，政府已放棄舉行公投的計畫。

亞定表示，「經過審慎討論後，決定不再推動公投，因為瑙埃羅並非一個需要人民接受的新名稱。」

「這本來就是人民的身分認同，不僅出現在國徽上，也在民間使用。更重要的是，憲法也允許使用這個名稱。」

諾魯的簡稱將改為「瑙埃羅」（Naoero），該國公民則稱為瑙埃羅人（dei-Naoero）。

歐洲殖民者因難以發音島嶼原住民名稱Naoero，因此將國名改為Nauru。諾魯是全球面積第3小國，僅次於梵蒂岡與摩納哥，人口僅約1萬2000人。

亞定表示，這項決定並非基於政治考量，而是關乎身分認同、文化傳承，以及「保存祖先留下的遺產，並為下一代創造更強韌的未來」。

當局已正式通知國際組織及各國國名變更事宜，相關過渡程序也已展開。