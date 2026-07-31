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實現「AI大陸」目標 歐盟7座AI超級工廠 投資300億歐元

編譯中心／綜合30日電
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歐盟30日宣布啟動在全歐洲建立7座AI超級工廠的計畫，用以訓練先進的人工智慧（AI）模型，加速歐洲科技主權的同時，實現成為「AI大陸」的目標。這項計畫動用公共資金加上民間投資，整體規模預計上看300億（歐元，下同，約345.7億美元）。

歐盟執委會30日舉行新聞簡報會議並發布啟動人工智慧超級工廠的計畫。這項計畫最早於2024年12月公布，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在2025年2月的全球AI高峰會發表演說時，進一步說明這項計畫。

根據歐盟執委會發布的新聞稿，這項計畫的招標程序已經正式啟動。這項計畫由產業主導，並獲得歐盟與各國高達100億的資金支持，預計將在整個歐盟區帶動至少200億的私人投資。整體投資規模上看300億。

這項計畫將擴展歐洲的AI算力，並為不同規模的企業、產業界、學術界及政府機關提供基礎設施，用於訓練、推理及微調先進的AI模型。

同時，全新打造的AI超級工廠將結合先進的AI處理器、軟體與雲端技術、高速網路以及資料中心，與歐洲現有的19座AI工廠攜手，鞏固歐洲的科技領導地位，確保韌性與戰略自主。

歐盟執委會強調，這項計畫將確保歐洲能在符合歐盟規範與價值觀的前提下，在自身的基礎設施上開發先進AI。在AI超級工廠中所開發的AI技術，將遵循歐盟在資料保護、安全、防護及倫理方面的標準。

精華 FAQ

  • 歐盟將在全歐洲建立7座AI超級工廠，提供訓練、推理與微調先進模型的基礎設施，支援企業、學界與政府使用，並與既有19座AI工廠互補。

  • 整體規模預計上看300億歐元，其中包含歐盟與各國約100億歐元資金支持，並希望帶動至少200億歐元的私人投資，採公私合作模式推動。

  • 歐盟希望藉此擴大AI算力、提升科技主權與戰略自主，並讓AI技術在歐盟規範下發展，同時符合資料保護、安全、防護與倫理等標準。

歐盟 人工智慧

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