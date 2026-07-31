俄襲烏巡航導彈疑越境落入波蘭 留下10米寬天坑
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俄羅斯30日凌晨對烏克蘭發動大規模空襲，一枚不明飛行物越境進入波蘭領空，最終墜落在波蘭東部盧布林省（Lublin）塔納瓦─科洛尼亞（Tarnawa-Kolonia）附近一處距離烏克蘭邊境約80公里的農田。墜落地點留下約10公尺寬的巨大彈坑及大量殘骸，所幸未造成人員傷亡。波蘭政府表示，根據目前掌握的跡象，墜落物體很可能是俄製Kh-101巡航導彈，但仍須等待調查及殘骸鑑識結果確認。
綜合外電報導，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）當天在國防部長及內政部長陪同下前往事故現場視察，並在盧布林召開協調會議。他指出，俄軍當天晚上對烏克蘭首都基輔及西部城市利沃夫（Lviv）等地發動大規模攻擊，而波蘭境內發現的不明飛行物極可能與這波空襲有關。圖斯克隨後透過社群平台X表示，政府已成立跨部門協調小組展開調查，目前所有跡象均顯示墜落物可能是俄羅斯Kh-101巡航導彈，但正式結論仍須待完整調查完成後公布。
波蘭武裝部隊作戰司令部表示，軍方雷達於當地時間凌晨3時40分偵測到該不明飛行物向西飛入波蘭領空，隨即派遣一架F-16戰機升空監控與攔截。不久後，該物體自雷達畫面消失，軍方隨後派遣直升機前往搜尋，確認墜落地點及殘骸位置。當地警方表示，附近居民約在凌晨4時聽見巨大爆炸聲，並感受到窗戶劇烈震動，警方接獲通報後立即封鎖現場展開調查。
烏克蘭外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）也在X平台表示，一枚俄羅斯Kh-101巡航導彈越境進入波蘭領空，並再次呼籲西方國家持續強化烏克蘭防空能力，認為提升防空系統不僅有助於保護烏克蘭，也有助維護整個歐洲─大西洋地區安全。
事件發生後，北約表示正與波蘭政府保持密切聯繫，持續掌握最新情勢。北約重申，將密切監控區域安全發展，並維持保衛所有會員國領土與領空安全的承諾。此次事件也是俄烏戰爭爆發以來，再度發生俄軍攻擊行動波及北約成員國領空，引發歐洲各國高度關注。目前波蘭相關單位仍持續進行殘骸鑑識及事故原因調查，尚未公布最終調查結果。
俄羅斯攻擊烏克蘭時，一枚不明飛行物飛入波蘭領空後墜落在盧布林省農田，現場留下約10公尺寬彈坑與大量殘骸，但未傳出人員傷亡。 波蘭政府根據現有跡象，初步認為它很可能是俄製Kh-101巡航導彈，但仍需等待完整調查與殘骸鑑識完成後，才能對外公布正式結論。 因為這是俄烏戰爭以來，俄軍攻擊疑似波及北約成員國領空的事件之一。波蘭已成立跨部門小組調查，北約也表示持續密切掌握情勢。
精華 FAQ
俄羅斯攻擊烏克蘭時，一枚不明飛行物飛入波蘭領空後墜落在盧布林省農田，現場留下約10公尺寬彈坑與大量殘骸，但未傳出人員傷亡。
波蘭政府根據現有跡象，初步認為它很可能是俄製Kh-101巡航導彈，但仍需等待完整調查與殘骸鑑識完成後，才能對外公布正式結論。
因為這是俄烏戰爭以來，俄軍攻擊疑似波及北約成員國領空的事件之一。波蘭已成立跨部門小組調查，北約也表示持續密切掌握情勢。
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