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韓股7月幾乎蒸發掉去年GDP 連3日累計跌幅達17%

編譯中心／綜合30日電
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南韓股市7月劇烈動盪，KOSPI指數7月累計重挫33.19%，創下歷史最大單月跌...
南韓股市7月劇烈動盪，KOSPI指數7月累計重挫33.19%，創下歷史最大單月跌幅紀錄；圖為首爾韓亞銀行總部的外匯交易室。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：KOSPI 7月累計重挫33.19%，創歷史單月最大跌幅。
  • 重點二：南韓市值蒸發2116兆韓元，幾乎等同去年GDP規模。
  • 重點三：政府緊急祭出限縮槓桿ETF、可能重啟禁空等救市措施。

南韓股市7月面臨劇烈動盪，受AI投資熱潮疑慮及科技股拋售潮影響，KOSPI指數7月累計重挫33.19%，創下歷史最大單月跌幅紀錄，甚至超過國際貨幣基金組織（IMF）外匯危機期間1997年10月的-27.25％。7月以來，KOSPI市值累計蒸發2116兆韓元（約1.48兆美元），幾乎相當於去年南韓國內生產毛額（GDP，2676兆韓元）。

綜合媒體報導，儘管KOSPI於30日早盤受三星電子與SK海力士急速反彈帶動，一度勁揚逾4%，但隨後反彈彈盡，終場收低1.23%，呈現連續3個交易日下挫，累計跌幅達17%，拖累亞洲其他股市多數收黑。

為遏止拋售潮與散戶損失，南韓主管機關29日晚間召開緊急會議，決定採取多項救市與監管措施。南韓政府除了提前至7月31日實施個股槓桿ETF最低現金存款額新規定，限制個人投資單一個股槓桿型ETF的金額並提高交易成本外，去年才解除的禁空令也可能重出江湖。

南韓交易所（KRX）已評估暫時禁止賣空交易的技術可行性及系統準備時間，同時檢視縮小現行30%漲跌停板幅度的可操作性。此外，政府已編列約10兆韓元（約69億美元）股市穩定基金準備進場，並研擬提高融資保證金要求與暫停核准新槓桿商品。

南韓三星電子30日公布第二季業績，營收達171.5兆韓元（年增130%），營業利益達89.5兆韓元（年增1813.8%），雙雙連續三季刷新單季歷史紀錄，超越Nvidia輝達（另稱英偉達）與蘋果的最高單季業績。其中，半導體部門（DS）營收127.5兆韓元、營業利益89.2兆韓元，占整體營業利益的99.7%，主因係AI資料中心投資競爭帶動DRAM與高頻寬記憶體（HBM）持續短缺及價格飆升。然而，記憶體價格暴漲也增加成本壓力，導致主營智慧型手機的MX與網路事業部出現7000億韓元營業虧損，為史上首次單季虧損；晶圓代工與系統半導體亦呈虧損。

儘管財報表現亮眼，市場對AI投資回收期程的疑慮仍引發科技股重挫。30日收盤時，三星電子下跌0.72%，SK海力士則重挫5.64%，自27日收盤以來累計跌幅約達25%。亞洲股市方面，上海、雪梨、新加坡、台北、威靈頓與馬尼拉股市同步收跌，僅東京、香港及雅加達股市收高。

精華 FAQ

  • 主因是市場對AI投資回收期程產生疑慮，加上科技股遭到大規模拋售，拖累KOSPI 7月累計下跌33.19%，創下歷史最大單月跌幅。

  • 政府提前實施個股槓桿ETF現金存款新規，並評估重啟禁空、縮小漲跌停板、提高融資保證金，以及動用約10兆韓元穩定基金進場。

  • 三星第二季營收與獲利創新高，但市場仍擔心AI投資回收不確定，帶動科技股全面修正；30日三星收跌0.72%，SK海力士更重挫5.64%。

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