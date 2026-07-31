熊本強震至少34死 AI災難片、「我被活埋」求救文瘋傳
AI重點
文章重點整理：
日本熊本縣28日發生規模7.1強震，日本社群媒體上充斥著虛構的求救訊息，以及各種AI製作的災情假影片，恐干擾救災工作推進。日媒呼籲民眾勿輕信、勿轉傳來源不明的資訊。熊本縣表示，截至30日下午3時，地震已造成34人罹難。
日本放送協會（NHK）報導，在地震發生的28日深夜，X平台上出現一則求救貼文，寫著：「請救救我，我被埋在裡面了。」該貼文瀏覽次數超過30萬次，但內文所附的地址實際上根本不存在。發文的帳號隨後疑似遭X平台限制瀏覽，目前已無法查看。
此外，在嘉島町的購物中心「熊本永旺夢樂城」發生爆炸後，YouTube平台上出現利用人工智慧（AI）製作、冒充新聞媒體報導的假影片。雖然影片內容與實際災情不符，但仍已累積了數萬次播放量。
在X平台及Threads平台上還有帳號發布2024年能登半島地震時的購物中心畫面，並偽稱其是本次地震發生時的畫面，更有帳號散布毫無根據的謠言，聲稱「是外國人放火」。
另外，日本共同社30日引述幾位日本政府相關人士報導，「為掌握災情」，首相高市早苗擬8月3日前往熊本縣。災區至今仍斷水斷電，許多災民在夏季酷暑下只能睡在車上，且不時有餘震。
讀賣新聞報導，嘉島町「永旺夢樂城熊本」當天發生爆炸，八代市日本製紙八代工廠的煙囪也倒塌，兩地均確認有人死亡。居民面對已面目全非的街道說不出話來，只能祈禱下落不明的家人和友人平安無事。
地震發生時，「永旺夢樂城熊本」館內約有3000名顧客，以及約1300至1500名商場和店家員工，員工分頭花費約30分鐘疏散顧客。永旺社長吉田昭夫與永旺夢樂城社長大野惠司29日在記者會上說明，爆炸時至少有8名進駐店家的員工仍在館內。
熊本市一名39歲男子表示，妻子在二樓的服飾店工作，地震發生後不久曾聯絡他詢問：「你那邊還好嗎？」但下午6時後便音訊全無。他艱難地擠出一句：「已經有一段時間聯絡不上了。或許應該做好心理準備。」
日本消防專家研判，永旺夢樂城的爆炸，可能是強震損壞瓦斯管線，使瓦斯在這1.5小時持續外洩且濃度愈來愈高，被火花引燃後就引爆。
截至30日下午3時，熊本縣表示地震已造成34人罹難。災區至今仍有斷水斷電情況，許多災民在夏季酷暑下只能待在車上避難，且餘震持續發生。 X上有虛構的「我被埋在裡面」求救文，地址還是不存在的；YouTube也出現AI製作、冒充新聞報導的假影片，另有帳號拿2024年能登地震畫面冒充本次災情。 嘉島町永旺夢樂城與八代市日本製紙八代工廠都確認有人死亡。消防專家推測，強震可能損壞瓦斯管線，外洩約1.5小時後遇火花引燃，才導致爆炸。
精華 FAQ
截至30日下午3時，熊本縣表示地震已造成34人罹難。災區至今仍有斷水斷電情況，許多災民在夏季酷暑下只能待在車上避難，且餘震持續發生。
X上有虛構的「我被埋在裡面」求救文，地址還是不存在的；YouTube也出現AI製作、冒充新聞報導的假影片，另有帳號拿2024年能登地震畫面冒充本次災情。
嘉島町永旺夢樂城與八代市日本製紙八代工廠都確認有人死亡。消防專家推測，強震可能損壞瓦斯管線，外洩約1.5小時後遇火花引燃，才導致爆炸。
上一則
韓股7月幾乎蒸發掉去年GDP 連3日累計跌幅達17%
下一則