熊本強震至少34死 AI災難片、「我被活埋」求救文瘋傳

熊本強震發生後約一個半小時，該縣上益城郡嘉島町的永旺夢樂城發生爆炸，已七人喪生。(歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 熊本7.1強震已釀34死，災區仍斷水斷電且餘震不斷。

熊本7.1強震已釀34死，災區仍斷水斷電且餘震不斷。 重點二： 社群瘋傳虛構求救文與AI假影片，恐干擾救災判斷。

社群瘋傳虛構求救文與AI假影片，恐干擾救災判斷。 重點三：永旺夢樂城爆炸疑因瓦斯外洩引燃，多地仍有人失聯。

日本熊本 縣28日發生規模7.1強震，日本社群媒體上充斥著虛構的求救訊息，以及各種AI製作的災情假影片，恐干擾救災工作推進。日媒呼籲民眾勿輕信、勿轉傳來源不明的資訊。熊本縣表示，截至30日下午3時，地震 已造成34人罹難。

日本放送協會（NHK）報導，在地震發生的28日深夜，X平台上出現一則求救貼文，寫著：「請救救我，我被埋在裡面了。」該貼文瀏覽次數超過30萬次，但內文所附的地址實際上根本不存在。發文的帳號隨後疑似遭X平台限制瀏覽，目前已無法查看。

此外，在嘉島町的購物中心「熊本永旺夢樂城」發生爆炸後，YouTube平台上出現利用人工智慧（AI）製作、冒充新聞媒體報導的假影片。雖然影片內容與實際災情不符，但仍已累積了數萬次播放量。

在X平台及Threads平台上還有帳號發布2024年能登半島地震時的購物中心畫面，並偽稱其是本次地震發生時的畫面，更有帳號散布毫無根據的謠言，聲稱「是外國人放火」。

另外，日本共同社30日引述幾位日本政府相關人士報導，「為掌握災情」，首相高市早苗擬8月3日前往熊本縣。災區至今仍斷水斷電，許多災民在夏季酷暑下只能睡在車上，且不時有餘震。

讀賣新聞報導，嘉島町「永旺夢樂城熊本」當天發生爆炸，八代市日本製紙八代工廠的煙囪也倒塌，兩地均確認有人死亡。居民面對已面目全非的街道說不出話來，只能祈禱下落不明的家人和友人平安無事。

地震發生時，「永旺夢樂城熊本」館內約有3000名顧客，以及約1300至1500名商場和店家員工，員工分頭花費約30分鐘疏散顧客。永旺社長吉田昭夫與永旺夢樂城社長大野惠司29日在記者會上說明，爆炸時至少有8名進駐店家的員工仍在館內。

熊本市一名39歲男子表示，妻子在二樓的服飾店工作，地震發生後不久曾聯絡他詢問：「你那邊還好嗎？」但下午6時後便音訊全無。他艱難地擠出一句：「已經有一段時間聯絡不上了。或許應該做好心理準備。」

日本消防專家研判，永旺夢樂城的爆炸，可能是強震損壞瓦斯管線，使瓦斯在這1.5小時持續外洩且濃度愈來愈高，被火花引燃後就引爆。

日本熊本縣宇岐市，地震災民30日在松橋東緊急指揮中心避難。(歐新社)

日本熊本縣28日發生規模7的地震，嘉島町「永旺夢樂城熊本」隨後發生爆炸並受損，媒體記者30日在現場報導。(歐新社)