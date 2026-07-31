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知名登山家普爾加率隊攀巴基斯坦布洛德峰 雪崩後10人失聯

中央社／伊斯蘭馬巴德30日綜合外電報導
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知名尼泊爾裔登山家普爾加（Nirmal Purja）目前下落不明。（美聯社）
知名尼泊爾裔登山家普爾加（Nirmal Purja）目前下落不明。（美聯社）

由知名尼泊爾裔登山家普爾加（Nirmal Purja）率領的10名國際登山客，在巴基斯坦北部世界最高峰之一的布洛德峰（Broad Peak）遭遇雪崩後失聯，目前下落不明。

美聯社報導，巴基斯坦登山俱樂部（Alpine Club of Pakistan）副主席海德里（Karrar Haidri）發布聲明表示，俱樂部接獲初步通報，普爾加率領的登山隊遭遇雪崩，此後便失去聯繫。

海德里表示，這支登山隊包括5名尼泊爾登山者、巴基斯坦亨札（Hunza）登山者薩基（Sohail Sakhi）、阿曼登山者納希拉（Nathira）、美國登山者蓋斯（Mallory Geis）、王（Wang，音譯）姓中國登山者，以及另名外籍登山者。

俱樂部主席阿夏德（Maj. Gen. Irfan Arshad）與其他主管正與政府官員保持聯繫，以協助立即展開搜救行動。

俱樂部表示，正全力調度直升機與其他救援資源，但仍須視天候與實際作業條件而定。

普爾加也被稱為「尼姆斯．戴」（Nims Dai），出生於尼泊爾、現為英國公民。他在2019年締造紀錄，在189天內完成攀登全球14座8000公尺以上高峰，成為當時最快完成此壯舉的人。直到2023年，1名挪威女性登山家與其尼泊爾雪巴嚮導創下新紀錄，才超越普爾加。

普爾加的登山事蹟還曾被拍攝為Netflix熱門紀錄片「勇闖世界14高峰：挑戰不可能」（14 Peaks: Nothing Is Impossible）。

位於喀喇崑崙山脈（Karakoram Range）的布洛德峰標高8047公尺，是全球第12高峰。巴基斯坦擁有多座世界級高峰，每年都會吸引來自全球各地的登山家挑戰登頂。

精華 FAQ

  • 由普爾加帶領的10名國際登山客在布洛德峰攀登途中疑遭雪崩後失聯，目前下落不明。巴基斯坦登山俱樂部已接獲初步通報，正協調救援。

  • 名單包括5名尼泊爾登山者、巴基斯坦亨札登山者薩基、阿曼登山者納希拉、美國登山者蓋斯、1名王姓中國登山者，以及另1名外籍登山者。

  • 普爾加又稱「尼姆斯．戴」，是出生於尼泊爾、現為英國公民的知名登山家，曾創下189天完成14座8000公尺高峰紀錄，並被拍成Netflix紀錄片。

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