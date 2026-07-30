熊本強震35死 「黃金72小時倒數」230警力進永旺搜救

日本28日發生規模7.1的強烈地震，嘉島町「永旺夢樂城熊本」因震後爆炸受損，攝於30日。(歐新社)

日本 28日發生規模7.1的「令和8年熊本地震 」，熊本縣災害對策本部31日上午宣布，根據縣警彙整資料，罹難者新增1人，包括死者在內的傷亡人數增至126人。目前確認35人罹難，其中34人已由市町認定「因災害死亡」，另有1人仍在調查是否與災害有關。

▲ 影片來源：YouTube＠ANNnewsCH（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

讀賣新聞與熊本日日新聞31日報導，此次熊本強震即將迎來災後失蹤者存活率據稱會下降的「72小時」關鍵期。兵庫縣警、大阪府警與警視廳組成約230人的聯合搜救部隊，31日上午5時30分過後，在震後發生大規模爆炸的嘉島町「永旺夢樂城熊本」展開大規模搜救。

負責指揮行動的熊本縣警向媒體公開搜救初期情況，並表示截至30日，原被列為需要救援的人員，包括7名死者在內，都已移出建築物，但為確認是否還有其他失蹤者受困，搜救仍持續進行。

隨著日出，四周逐漸亮起，完成準備的搜救小組分成兩路，從建築物南側進入內部。就在一旁，消防人員與自衛隊也使用重型機具，清除爆炸後散落的瓦礫。熊本縣警另表示，8月1日以後的警方搜救體制尚未確定。

共同社30日報導，多名政府相關人士透露，日本首相高市早苗為掌握熊本地震災情，已開始協調最快於8月3日前往熊本縣，將視當地接待安排與天候做出最終判斷。當地持續停電、停水，在酷暑中於車內過夜的災民也不在少數。高市準備與地方政府人士交換意見，納入今後的修復與重建對策。

高市30日在非常災害對策本部會議上表示，「政府將根據地方政府的需求，團結一致採取行動」，並指示相關閣員全力確保必要物資及修復基礎設施。