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日本計程車司機變年輕 平均年收450萬日圓、叫車App助攻 新血搶入行

編譯季晶晶／綜合外電
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較高的收入與叫車App普及，吸引年輕人加入日本計程車司機行列。示意圖。（美聯社）
較高的收入與叫車App普及，吸引年輕人加入日本計程車司機行列。示意圖。（美聯社）

日本計程車司機高齡化問題長期備受關注，如今終於出現逆轉。隨著疫後搭車需求反彈、業者改善勞動條件，加上叫車App普及，愈來愈多年輕人投入。過去一年，日本計程車司機平均年齡下降3.4歲，其中大阪大降近5歲，東京也下降約4歲。

25歲的吉村祐介去年9月離開航空自衛隊，轉職成為大阪OM Taxi第二公司的計程車司機。他說：「我本來就喜歡開車，也喜歡服務客人。」

吉村每月收入約35萬日圓，旺季可達40萬日圓。他說：「跟我同齡的人很少能賺這麼多，我希望長期做下去。」

截至6月1日，OM Taxi第二公司及關係企業OM Taxi共有127名司機，其中20至39歲者占30%。

厚生勞動省統計顯示，日本計程車司機平均年齡在2021年達到60.7歲高峰，除了高齡駕駛的事故風險，司機短缺也令人憂慮。

新冠疫情意外成為轉折點。防疫期間，民眾減少外出，計程車需求急凍，司機人數較疫前銳減兩成。疫情趨緩、觀光復甦後，乘車需求大幅反彈，業者卻面臨嚴重人力荒，迫使他們提高待遇。

2025年調查顯示，計程車司機平均年齡降至56.8歲，回到約20年前的水準。大城市變化尤其明顯，大阪府降至55.1歲，東京都也降至53.6歲。

「錢」景看俏是吸引新血的一大誘因。2025年計程車司機平均年收入估計為450萬日圓（約2.7萬美元），比10年前增加150萬日圓。雖然仍比主要產業平均少約90萬日圓，但計程車司機多採業績抽成制，年齡造成的收入差距較小。20歲出頭司機的平均年收入，反而比主要產業同齡者高出120萬日圓。

叫車App普及，也大幅降低新手的入行門檻。過去，新手司機常因不熟悉熱門載客地點，難以穩定增加收入；如今透過App派單，即使經驗尚淺，也能有效率地找到乘客。

但在計程車需求較低的鄉村地區，司機平均年齡仍持續上升。例如大分縣升至69.3歲，和歌山縣也升至63.6歲，顯示城鄉差距依然明顯。

櫻美林大學教授、交通政策專家戶崎肇指出，接下來的關鍵是計程車公司能否維持目前較好的工作條件，以及這些司機年歲漸長後，能否在這份工作中看見未來。

精華 FAQ

  • 主要因疫情後搭車需求反彈，業者在缺工壓力下改善薪資與勞動條件，加上叫車App普及，讓新手更容易接單、累積收入，因此年輕人開始大量進入這個行業。

  • 以25歲的吉村祐介為例，他看重開車與服務客人的興趣，也認為每月約35萬日圓、旺季可達40萬日圓的收入頗具吸引力，對同齡人而言算是相對有競爭力的工作。

  • 叫車App讓司機不必完全依賴熟悉熱門地點與路線，也能透過系統派單穩定找到乘客，降低新手入行門檻，進而改善接單效率與收入表現。

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