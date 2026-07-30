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「熊本熊」因強震暫停活動 網友打氣：希望再看到你充滿活力

熊本強震後假求救瘋傳 「我被活埋」地址竟不存在 仍吸30萬瀏覽

編譯周辰陽／即時報導
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29日的空拍圖顯示熊本縣冰川町因地震而路面出現裂縫。（歐新社）
29日的空拍圖顯示熊本縣冰川町因地震而路面出現裂縫。（歐新社）

日本28日發生最大震度7的強震後，社群媒體湧現假求救訊息、生成式AI製作的災情假影片及陰謀論。其中，一則聲稱「請救救我，我被活埋了」的貼文，更吸引超過30萬人瀏覽。

NHK報導，「令和8年熊本地震」當天深夜，X出現「請救救我，我被活埋了」等求救貼文，但文中所列地址實際上並不存在。發布這則貼文的帳號疑似遭限制瀏覽，目前已無法查看。

此外，「永旺夢樂城熊本」發生爆炸後，YouTube出現以生成式AI製作、假冒新聞媒體報導的影片，內容與實際災情不符，卻已累積數萬次觀看。X和Threads還有人挪用前年能登半島地震時的購物中心畫面，宣稱是這次地震發生時的影像，也有假訊息毫無根據地聲稱「是外國人點火引燃」。

NHK指出，與實際情況不符的資訊一旦擴散，可能影響災害應變工作。即使看到引發強烈情緒的貼文，也應查看相關帳號平時發布的內容；如果資訊來源不明，切勿輕易轉傳，並應查證公家機關及新聞媒體發布的資訊，冷靜應對。

精華 FAQ

  • 一則在X上流傳的「請救救我，我被活埋了」求救貼文最受關注，瀏覽數超過30萬，但文中所列地址實際不存在，屬於假求救訊息。

  • 還包括YouTube上以生成式AI製作、假冒新聞媒體的災情影片，以及X和Threads挪用前年能登半島地震舊畫面，冒充這次熊本地震影像。

  • NHK提醒，與實際情況不符的資訊可能妨礙災害應變；看到情緒強烈貼文時，應先看帳號平時內容，並查核公家機關與新聞媒體消息後再轉傳。

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