我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝

中共五中全會訂10月召開 研究推進全面「從嚴治黨」等議題

熊本7.1強震已知34人罹難 縣政府：永旺夢樂城累計7人喪命

編譯茅毅／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本熊本縣28日發生強震。圖為30日該縣「永旺夢樂城」的現況。（路透）
日本熊本縣28日發生強震。圖為30日該縣「永旺夢樂城」的現況。（路透）

日本熊本縣表示，截至30日下午3時（美東時間同日上午2時），28日發生的「令和8年（2026年）熊本地震」已釀成34人罹難。

其中該縣上益城郡的「永旺夢樂城」已有7人喪生；「日本製紙」在該縣八代市的工廠已8人喪生。

中央社／東京30日專電

日本熊本縣28日發生規模7.1強震，熊本縣政府今天表示，包括仍在調查是否屬於災害相關死亡的個案在內，死亡人數已增至34人。罹難者主要集中於震後爆炸的「永旺夢樂城熊本」，以及煙囪倒塌的日本製紙工廠。

產經新聞報導，熊本縣當局指出，AEON永旺夢樂城下午新增1名罹難者，死亡人數累計達7人；日本製紙八代工廠則有8人死亡。警方、消防、自衛隊及海上保安廳等單位目前仍持續在災區展開搜救行動。

日本政府今天下午召開非常災害對策本部會議。首相高市早苗稍早表示，截至中午12時30分，熊本地震死亡人數為30人，但熊本縣政府隨後更新災情，死亡人數進一步增加至34人。

高市表示，除多人死亡外，災區也有不少民眾受傷，並出現大規模建築物受損。她要求救災單位全力搶救仍受困、等待救援的民眾，並指示政府與受災地方政府密切合作，依據現場需求提供支援。

為加強災區緊急應變，日本政府將在熊本縣廳設立「現地災害對策本部」，整合中央與地方救災資源。高市強調，政府將與受災地方政府密切合作，依照當地需求，盡全力投入救災與復原工作。

此外，熊本地區預計至週末仍將持續高溫，避難民眾的中暑風險升高。高市已要求相關部會加強災區供水，詳細掌握避難所環境與災民需求，並確保汽油等燃料供應穩定，讓在車內避難的民眾能安心使用冷氣降溫。

高市說：「災區需求隨時都在變化。政府將著眼於未來，盡一切可能消除災民的不安，能做的事情都會全力去做。」

精華 FAQ

  • 根據熊本縣政府30日下午公布的最新統計，這起地震死亡人數已增至34人，其中還包含仍在調查是否屬於災害相關死亡的個案。

  • 罹難者主要集中在震後爆炸的上益城郡永旺夢樂城，以及煙囪倒塌的日本製紙八代工廠；前者累計7死，後者累計8死。

  • 日本政府已召開非常災害對策本部會議，並將在熊本縣廳設立現地災害對策本部，整合中央與地方資源，持續搜救、供水與物資支援。

日本 地震 熊本

上一則

熊本強震已釀34死 地殼位移84公分 仍有47起震度3以上餘震

下一則

熊本強震後假求救瘋傳 「我被活埋」地址竟不存在 仍吸30萬瀏覽

延伸閱讀

熊本強震13死36輕重傷 高市：「與時間賽跑」展開救援

熊本強震13死36輕重傷 高市：「與時間賽跑」展開救援
熊本強震已釀34死 地殼位移84公分 仍有47起震度3以上餘震

熊本強震已釀34死 地殼位移84公分 仍有47起震度3以上餘震
強震後熊本縣內增至14死 其中2人因地震「直接死亡」

強震後熊本縣內增至14死 其中2人因地震「直接死亡」
日熊本7.1大震 商場大爆炸 至少13死數十失蹤

日熊本7.1大震 商場大爆炸 至少13死數十失蹤

熱門新聞

美國新墨西哥州格萊斯頓鄉間20日發生一頭大熊受困於電線桿頂端，引發大量網友關注。儘管地方當局竭盡所能，這隻大熊仍在獲救前觸電死亡。（取材自 X / ScottEnlow）

影／大熊受困電線桿頂 專家因這原因不敢打鎮定劑 最終下場曝光

2026-07-23 06:30
南韓法院24日宣判，SK集團會長崔泰源須向盧素英支付9440億韓元。圖為崔泰源(左圖)、盧素英(右圖)6月26日抵達首爾高等法院準備出庭。(歐新社)

南韓「世紀離婚案」判了 SK會長崔泰源須付前妻超過6.7億美元

2026-07-24 03:29
中東戰火持續之際，伊朗正尋求補強防空能力。路透報導，知情人士透露，伊朗預計在數周內接收首批最多400套中國製肩射式防空飛彈發射系統，採購案金額約6000萬至7000萬美元。（路透）

路透：伊朗數周內接收最多400套中製肩射防空飛彈

2026-07-29 04:15
曼谷捷運。(路透)

「抱歉帶錢來你們國家」義大利人在泰惹議 使館致歉

2026-07-25 11:06
根據研究顯示，全球自戀程度最高的國家榜首為德國。示意圖，圖為德國柏林民眾在高溫下乘船。攝於6月27日。 (歐新社)

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

2026-07-24 00:50
日本熊本縣鹿島町永旺購物中心28日強震後發生爆炸坍塌，研判可能多人死亡，救援持續。(路透)

熊本7.1強震永旺夢樂城爆炸坍塌 恐多人罹難

2026-07-28 08:37

超人氣

更多 >
華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關
「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧
海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？
好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買

好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買
別等上船才後悔 搭郵輪行前「漏做一事」體驗大打折

別等上船才後悔 搭郵輪行前「漏做一事」體驗大打折