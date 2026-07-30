熊本強震已釀34死 地殼位移84公分 仍有47起震度3以上餘震

日本熊本28日發生規模7.1強震，畫面顯示，救援人員29日在日本製紙八代市工廠搜救，市內神社鳥居也被震垮。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 熊本28日發生規模7.1強震，至少30死、60多人受傷，災區仍持續搜救。

熊本28日發生規模7.1強震，至少30死、60多人受傷，災區仍持續搜救。 重點二： 永旺夢樂城熊本爆炸釀4死5傷，死傷者皆為館內員工，社長公開致歉。

永旺夢樂城熊本爆炸釀4死5傷，死傷者皆為館內員工，社長公開致歉。 重點三：地殼最大位移84公分，且47起餘震達震度3以上，未來一周仍須嚴防強震。

日本熊本 縣28日發生規模7.1強震，截至30日下午4時，日本政府表示，至少造成34人罹難、60多人受傷，地震 後發生爆炸的「永旺夢樂城熊本」至少4人死亡、5人受傷，死傷者均為館內員工，永旺社長吉田昭夫29日舉行記者會致歉。

綜合外電報導，吉田昭夫表示，由於適逢暑假，4時27分地震發生時館內約有3000名顧客，搖晃停止後陸續引導顧客及館內專櫃、集團員工撤離至戶外，約下午5時完成疏散。不過，約下午5時50分，商場南側中央區域突然發生爆炸。

熊本縣政府表示，永旺爆炸現場已尋獲10人，已知4人死亡，1人心肺停止、5人受傷。吉田指出，仍有3人失聯；死傷者均為館內員工，顧客皆已完成避難，「對於造成如此嚴重的結果，再次致上最深的歉意。」

日本共同社報導，各災區都有大量人員受傷，熊本縣避難人數已超過萬人。由於房屋倒塌及基礎設施受損，縣政府正加速掌握災情，全力投入搜救工作。

熊本縣政府表示，嘉島町的「永旺夢樂城熊本」發生爆炸，已成功救出10人，目前有4人死亡，1人心肺停止、5人受傷。

此外，煙囪斷裂的八代市日本製紙八代工廠已有5人死亡、2人受傷，另有4人下落不明。另在八代市有3人、甲佐町有1人不幸罹難，冰川町則有5人心肺停止。

日本氣象廳統計，截至29日上午9時為止，共觀測到168起震度1以上的餘震，其中47起達震度3以上。

因此氣象廳提醒：「搖晃較劇烈的地區，未來一周左右、尤其二至三天內，須留意可能再發生震度7左右地震。部分地區也不排除出現比28日更強烈搖晃的可能。」

另外，日本放送協會（NHK）報導，熊本縣宇城市與冰川町觀測到最大震度7；熊本縣熊本市南區、八代市、宇土市、美里町及益城町觀測到震度6強；上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町及蘆北町則觀測到震度6弱。

日本富士新聞網（FNN）、共同社報導，下轄於日本國土交通省、主要負責測量等工作的國土地理院指出，根據震源附近設置的電子基準點初步觀測，八代市「千丁」的基準點，往東北方位移84公分。熊本市「城南」基準點朝北位移40公分；八代市「和泉」基準點朝南移動約17公分。

此外，熊本城外部石垣有28處坍塌，天守閣及本丸御殿也有4處牆面裂痕。長崎縣島原市傳山體表面崩落，宮崎縣高千穗峽熱門划船區也出現落石。

日本共同社及「朝日新聞」報導，日本三大名城之一的熊本城受到地震影響，西出丸西側石垣大規模崩塌。熊本城綜合事務所表示，全城共有28處石垣坍塌。

在日本南部熊本縣鹿島町，救援人員30日在發生7.1級地震後受損的永旺購物中心展開搜救行動。（路透）