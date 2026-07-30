熊本強震／酷暑停電斷水 政府發移動冷氣 貓咪咖啡廳25貓全獲救

日本熊本縣冰河市28日發生地震，一棟建築物受損。(歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 熊本強震後遇酷暑與停水停電，政府緊急送移動式冷氣到避難所。

熊本強震後遇酷暑與停水停電，政府緊急送移動式冷氣到避難所。 重點二： 九州全境氣溫將飆升，熊本地區恐逼近攝氏40度極端高溫。

九州全境氣溫將飆升，熊本地區恐逼近攝氏40度極端高溫。 重點三：永旺夢樂城熊本貓咪咖啡廳25隻貓全數獲救，將送廣島安置。

日本熊本 縣28日發生規模7.1強震，造成嚴重災情。由於熊本縣各地持續面臨酷熱天氣，且仍有斷水、斷電情況，當地政府29日下午已向熊本縣內的避難所發送第一批移動式冷氣 。另外，發生爆炸的「永旺夢樂城熊本」，商場內的貓咪咖啡廳Cat Cafe MOFF 29日表示，店內25隻貓咪已全數獲救，將轉移至廣島分店安置。

日本氣象廳指出，本周末開始，日本全國氣溫將會大幅攀升。特別是九州至關東一帶，廣大地區預計將持續出現高於人體體溫的酷暑。而熊本地區更有可能出現逼近攝氏40度的極端高溫。

此外，熊本縣政府表示，截至29日下午4時，熊本市有約9000戶停水、宇土市約1萬2200戶、宇城市約1萬4000戶、甲佐町約480戶、八代市與冰川町合計約2萬8500戶、天草市約1100戶、蘆北町約530戶。此外，其他地區也陸續傳出停水或水質混濁情形。

九州電力送配電公司表示，截至上午11時，熊本縣內約有3萬4000戶停電。其中，八代市約1萬4400戶、宇城市約7700戶、益城町約4700戶、冰川町約3200戶、宇土市約3000戶停電。

熊本縣政府表示，在斷水斷電的情況下，為因應周末高溫，政府已將第一批移動式冷氣送往熊本縣內的避難所。

日本政府28日宣布，將以「主動推送型支援方式」向熊本縣內的避難所發送移動式冷氣。根據熊本縣說法，本次預計運送3300台冷氣。今天下午約300台移動式冷氣率先運抵位於益城町機場附近的展覽館。

發生爆炸的「永旺夢樂城熊本」，商場內的貓咪咖啡廳Cat Cafe MOFF 29日表示，店內25隻貓咪已全數獲救，將轉移至廣島分店安置。

此外，商場內的貓咪咖啡廳Cat Cafe MOFF公司發聲明指出，25隻貓咪雖已全數獲救，但現場狀況依舊緊張，但在相關單位的協助下，我們順利將貓咪們接出，目前已由趕赴現場的專業工作人員為每一隻貓咪確認健康狀況並進行照護。

聲明中也特別向外界提出請求：「切勿撥打電話感謝本次給予協助的相關機關，以免妨礙其緊急救援勤務。同時，為確保剛經歷移動的貓咪能充分休養，請勿前往廣島門市詢問貓咪狀況。」

聲明尾聲，店家強調「貓咪們後續的狀況，將於抵達廣島縣後，持續透過官方公告隨時向大家報告。」

貼文下方留言區也湧入了許多日本網友留言。

有網友為貓咪平安感到高興，表示「太好了！希望能再次見到貓咪們」、「原本很擔心不知道要搜救多久，現在順利被救出真的太好了」。

也有不少民眾祈禱貓咪後續照護順利：「貓咪們應該也嚇到了，接下來就拜託店家照顧牠們的身體與心理健康了。」