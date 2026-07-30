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熊本強震／記取30年前阪神教訓 高架橋錯位沒垮 按設計方式損壞

編譯盧思綸／綜合29日電
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日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，造成當地八代市高架橋「九州自動車道」部分...
日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，造成當地八代市高架橋「九州自動車道」部分路段錯位毀損。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：熊本強震後，八代市九州自動車道高架橋面明顯錯位。
  • 重點二：落橋防止裝置發揮作用，橋梁未整段墜落或崩塌。
  • 重點三：此耐震設計源自阪神大地震後，日本全面強化道路橋規範。

NHK報導，日本熊本縣發生規模7.1強震後，八代市九州自動車道高架橋面出現明顯錯位，空拍畫面乍看宛如瀕臨崩塌，卻有日本網友驚呼「太厲害了，完全按照設計方式損壞」。這套容許橋梁位移、但防止整段墜落的耐震設計，正是日本吸取1995年阪神大地震慘痛教訓後強化的成果；當年阪神高速公路整段側倒、砸落國道的震撼照片，至今仍令人怵目驚心。

NHK直升機在28日熊本強震後，於下午5時50分左右飛抵八代市上空拍攝。畫面顯示，九州自動車道八代交流道附近的高架道路接縫形成明顯高低落差，部分橋面向下錯位。西日本高速道路公司表示，陸續接獲多起通報，指松橋交流道至八代交流道之間出現路面隆起及部分設施損壞。

相關畫面在日本社群媒體引發熱議。一名網友指出，八代高架橋面雖大幅位移，但「落橋防止裝置」成功阻止橋梁上部結構墜落，避免演變成整段高架崩塌的重大災害。他形容，這並非耐震設計失敗，反而是結構按照預期方式受損。

另有網友解釋，日本橋梁並非追求強震後完全毫髮無傷，因為若要正面承受巨大地震的全部力量，結構勢必過度龐大，建造成本也會高到不切實際。因此，橋梁採取「分階段防禦」，容許局部結構受損，也將橋梁上部結構大幅位移納入設計，但必須守住不發生落橋的最後防線。

他表示，耐震設計的重點不是讓橋梁「完美承受」地震，而是控制損壞方式，即使局部受損，也不能讓整體遭受致命破壞。八代高架橋乍看像是「瀕臨崩塌」，其實正顯示防止最壞情況的設計按照預期發揮作用。

日本官方資料也證實，這套設計確實源自阪神大地震後的全面檢討。

https://x.com/mouseion_semiko/status/2082275653932732520/photo/1

內閣府防災資料記載，當年部分舊規範橋梁因橋墩韌性不足、液化與側向流動造成基礎位移，加上既有落橋防止工未能有效發揮作用，導致橋梁倒塌或落橋。阪神大地震後，日本於1996年修訂《道路橋示方書》，強化耐震設計及落橋防止結構。

產經新聞2025年回顧報導指出，1995年1月17日，兵庫縣淡路島北部發生阪神大地震，觀測到震度7，造成6434人死亡、4萬3792人受傷。當時阪神高速公路3號神戶線在神戶市東灘區深江地區，有17座橋墩在長達635公尺的路段上接連側倒，橋體崩落至一旁的國道43號，徹底擊碎日本高速公路的「安全神話」。

阪神大地震後，日本將防止橋梁墜落列為耐震設計的重要防線，讓橋梁即使在強震中發生位移或局部損壞，也不至於整段墜落。

NHK空拍影音https://x.com/nhk_news/status/2082032084265423331

精華 FAQ

  • 因地震造成橋面接縫出現明顯高低落差，部分橋面向下錯位，空拍畫面視覺上很驚險，但實際上並未整段倒塌，主要是位移與局部損壞。

  • 關鍵是落橋防止裝置與相關耐震設計，它允許橋梁在強震中發生位移與受損，卻能阻止上部結構整體掉落，避免演變成更大的災害。

  • 因1995年阪神大地震時，部分舊規範橋梁因橋墩韌性不足、地基位移與防落橋措施失效而倒塌。此後日本修訂道路橋示方書，強化耐震與防落橋規範。

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