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印度考試弊案示威潮 打破莫迪不敗神話 強人執政12年首退讓

編譯中心／綜合29日電
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印度「蟑螂人民黨（CJP）」的支持者，日前在孟買舉標語牌高喊口號，慶祝教育部長因...
印度「蟑螂人民黨（CJP）」的支持者，日前在孟買舉標語牌高喊口號，慶祝教育部長因全國醫學院入學考試（NEET）洩題事件辭職。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：NEET洩題引爆全國青年抗議，議題延伸至就業與教育不公。
  • 重點二：莫迪政府罕見退讓，教育部長請辭並承諾推動防弊新法。
  • 重點三：網路迷因式抗爭擴散全國，青年不滿衝擊印度人民黨形象。

印度因全國醫學院入學考試（NEET）洩題爭議引發的大規模青年抗議持續延燒，事件已從考試公平性擴大至青年就業與教育制度等深層議題。外界認為，這是總理莫迪（Narendra Modi）自2014年執政以來少見因民意採取實質讓步措施的事件。印度政府承諾推動防止試題外洩的新法，最高法院則發布臨時命令，要求各邦政府釋放18歲以下且無犯罪紀錄的遭拘留示威者，同時允許相關案件調查持續進行。  

綜合衛報、彭博等媒體報導，事件導火線為今年舉辦的全國醫學院入學考試爆發考題外洩弊案，導致超過200萬名學生受到影響。不滿情緒隨後演變為全國性抗爭，數萬名示威者上街要求官員負責。警方在新德里使用催淚瓦斯與警棍鎮壓試圖遊行前往國會的群眾，反而激起更廣泛的社會支持，致使抗爭迅速擴散至全國各大城市。  

在輿論壓力下，教育部長普拉德漢（Dharmendra Pradhan）最終請辭，為洩題事件負起政治責任。同時，莫迪政府承諾將制定更嚴格的防止試題外洩法律，相關法案目前正由國會審議中。政府亦做出妥協，同意不對動亂中遭拘留的抗議者進行起訴。

這場抗爭的主導力量為諷刺性網路運動「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party, CJP）。該組織名稱源於印度一名大法官曾將待業青年比喻為「蟑螂」，隨後由創辦人迪普克（Abhijeet Dipke）轉化為青年抗爭符號，並翻玩執政黨「印度人民黨」（BJP）的名稱。分析指出，這波運動集結了印度青年對高失業率等深層議題的不滿（去年印度15至29歲人口失業率達9.9%）。迪普克表示，若學生持續遭受警方騷擾，該黨將發起「大規模和平抗議」進行回應。

在網路戰場上，莫迪所屬的執政黨「印度人民黨」亦面臨挑戰。印度人民黨官方Instagram帳號擁有約960萬名粉絲，而成立不久的「蟑螂人民黨」粉絲數已突破2600萬。面對網路迷因與短影音衝擊，莫迪先前刻意發布直式自拍短影音承諾徹查弊案，一改以往精心製作的影片風格，仍引來網友嘲諷。

政治分析人士指出，現年75歲的莫迪自2014年執政以來，極少因公眾壓力退讓。莫迪傳記作者表示，教育部長請辭實屬罕見，這是莫迪自2001年擔任古茶拉底邦邦長崛起以來，「莫迪品牌」與其「不敗」形象所遭受的最沉重打擊。

儘管莫迪政府仍主導全國政壇，並試圖透過法律改革與速懲涉案者控制危機，但動亂時機相當敏感。印度將迎來重大地方選舉，印度人民黨正備戰旁遮普邦、古茶拉底邦與北方邦的選情，這波由年輕世代發起的抗爭，亦為高度分裂的印度在野勢力提供了向政府施壓的機會。

印度總理莫迪（中）。(路透)
印度總理莫迪（中）。(路透)

精華 FAQ

  • 直接導火線是全國醫學院入學考試NEET爆發洩題爭議，導致超過200萬名學生受影響，原本的考試公平問題也迅速擴大為全國性青年抗爭。

  • 政府承諾推動防止試題外洩的新法，國會也在審議相關法案；同時同意不對動亂中遭拘留的抗議者起訴，最高法院並要求釋放部分未成年示威者。

  • 因為莫迪自2014年執政以來少見因民意退讓，這次不僅教育部長請辭，還凸顯青年對失業與制度不公的不滿，連帶衝擊印度人民黨的政治形象。

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