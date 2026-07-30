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德國BMW明年底前擬裁8000人 推自願離職方案

編譯中心／綜合29日電
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德國豪華車廠BMW將裁員。（路透）
德國豪華車廠BMW將裁員。（路透）

消息人士表示，德國豪華車廠BMW將向近半數德國員工提出自願離職方案，希望在2027年底前裁減約8000個職位。

中央社引述法新社報導，消息人士表示，BMW在德國約有8萬5000名正職員工，其中約4萬人將自今年10月起收到自願離職方案；生產線員工則不在這次裁員範圍內。

消息人士說：「到了2027年底，員工總數將減少約8000人。我們正依照這個目標進行規畫。」消息人士指出，BMW全球員工約15萬4000人，這項自願離職方案將適用於德國境內從事非生產職務的員工。

消息人士還說，BMW董事會與員工代表會（works council）歷經約六周協商，才敲定這項計畫。受到電動車獲利縮水、美國關稅，以及中國市場競爭日益激烈等因素影響，德國汽車製造商近來紛紛設法削減營運成本。

福斯汽車（Volkswagen）正評估旗下10個品牌裁減最多10萬名員工，賓士（Mercedes-Benz）也已推出自願離職方案。

BMW去年在中國市場交車量已降至2017年以來最低水準，截至今年6月底止的三個月交車量，也較去年同期大減30%。

精華 FAQ

  • 消息人士表示，BMW目標是在2027年底前於德國裁減約8000個職位，且主要透過自願離職方案進行，並不涉及生產線員工。

  • BMW在德國約有8萬5000名正職員工，其中約4萬名非生產職務員工將自今年10月起收到自願離職方案，生產線員工不在範圍內。

  • 受到電動車獲利縮水、美國關稅，以及中國市場競爭加劇等因素影響，BMW與其他德國車廠正積極削減營運成本以維持競爭力。

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