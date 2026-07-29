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熊本紙廠瓦礫下傳「救我」 消防員未等增援徒手挖出2名受困者

編譯周辰陽／即時報導
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日本28日發生規模7.1地震，熊本縣八代市日本製紙工廠的煙囪倒塌，圖為29日空拍...
日本28日發生規模7.1地震，熊本縣八代市日本製紙工廠的煙囪倒塌，圖為29日空拍畫面。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

熊本地震後，八代市紙廠煙囪倒塌壓垮建物，首批消防員在器材不足下徒手搶救，先後救出2名男子；另有民宅倒塌，90多歲父親仍受困。

日本28日發生「令和8年熊本地震」，熊本縣八代市十條町的日本製紙八代工廠巨大煙囪倒塌，造成多人遭活埋。最先抵達現場救援的八代廣域消防本部隊員29日接受熊本日日新聞採訪時，回憶在器材不足下徒手挖掘的驚險過程。

▲ 影片來源：toutube＠日テレNEWS（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

地震發生約一個半小時後，4名隊員於28日下午6時過後抵達現場。直徑3至4公尺的煙囪倒在建築物正上方，造成建物嚴重毀損，當時據稱有8名員工在2樓工作。

第一批抵達的隊員沿著狹窄陡峭的樓梯上樓，打開門後，隱約聽見瓦礫中傳來「救救我」的聲音。由於未攜帶專用救援器材，隊員聽見待救者擠出聲音說「我會撐住」後，沒有等待增援便立即徒手清除瓦礫，以撬棍移動大型碎塊，再用鋼筋鉗剪斷外露鋼筋。

每逢餘震，混凝土碎片便不斷掉落、揚起粉塵。為防止建築物進一步毀損時遭到波及，隊員一面撤至安全處，一面展開救援，約15分鐘後救出一名50多歲男子。

隊員接著呼喊「還好嗎」，最深處隨即傳來回應，瓦礫另一端隱約可見一個人的頭部。隊員讓待救者喝水並將水淋在他身上，避免他在高溫下耗盡體力。增援趕到後，救援人員以兩人一組輪流挖掘，並於下午7時10分過後救出另一名60多歲男子。

指揮現場行動的一名40多歲隊員表示：「當時沒有足夠的照明和油壓器具，我們只是拚命做自己能做的事。」

Ｘ連結：https://x.com/grate_dragon/status/2082446127396421974?s=20

▲ 影片來源：x平台＠grate_dragon（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

另外，熊本電視台報導，熊本縣]八代市田中町一棟2層樓民宅的1樓倒塌，整棟房屋看似平房，一度有3人遭活埋。60多歲的兒子及女兒先後獲救，但臥床不起的90多歲父親仍受困屋內。警方救援人員試圖從2樓進入，一面破壞屋內物品，一面逐步向待救者所在位置推進。

據親屬表示，這棟房屋由90多歲的父親、60多歲的女兒和60多歲的兒子同住。位於2樓的60多歲兒子首先獲救，其後，位於1樓廚房的60多歲女兒也被救出，但當時臥床不起的90多歲父親仍受困屋內。各地警力也已加入，全力展開救援。

從熊本市趕來的親屬及獲救的60多歲女兒表示，這名90多歲男子過去的樂趣，就是躺在1樓的床上看電視。獲救女兒雖然右臂受傷，仍在旁守候救援，祈求「希望能早一刻平安找到他」。

精華 FAQ

  • 消防員抵達後，聽見瓦礫中有人呼救，因未帶專用器材，便未等增援立刻徒手搬除碎塊、用撬棍移動大石，再以鋼筋鉗剪斷外露鋼筋，爭取時間救人。

  • 在現場搶救過程中，消防員先於約15分鐘後救出1名50多歲男子，之後等增援到場再以輪流挖掘方式，於19時10分後救出另一名60多歲男子，共2人獲救。

  • 熊本市八代市田中町一棟2層樓民宅倒塌後，60多歲兒子與女兒已先後獲救，但臥床不起的90多歲父親仍受困屋內，警方正從2樓破拆推進全力搜救。

日本 地震 熊本

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