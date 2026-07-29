我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／熊本強震衝擊企業 台積電、豐田等大廠停工影響一次看

伊朗打破4天停火 彈襲美軍約旦基地 向川普傳遞1訊息

整理包／熊本強震衝擊企業 台積電、豐田等大廠停工影響一次看

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
熊本縣強震造成日本製紙八代工廠煙囪倒塌，廠區嚴重受損。（美聯社）
熊本縣強震造成日本製紙八代工廠煙囪倒塌，廠區嚴重受損。（美聯社）

日本熊本縣周二發生規模7.1強震，衝擊當地半導體及汽車生產，引發供應鏈和物流疑慮。當局警告未來一周仍可能發生強震。以下整理主要企業受影響情形：

台積電：子公司日本先進半導體製造（JASM）晶圓廠，周二基於安全考量疏散人員。JASM第二座晶圓廠的施工現場未受影響，但為防範餘震，部分工程已暫停。

豐田汽車：將從周三晚間至周五暫停宮田、苅田和小倉三座廠的運作，重新評估安全、物流及供應商狀況，再於周五決定是否從8月3日起恢復生產。宮田廠生產Lexus豪華車款，年產能約43萬輛；苅田廠和小倉廠則生產引擎及油電混合動力車零組件。

本田與日產：本田將把熊本機車廠的停產時間延長至周五，以維修地震造成的損壞。日產則表示，位於福岡的工廠暫無停產計畫，但將密切關注供應商和物流狀況。

瑞薩電子：暫停熊本縣內兩座鄰近震央的工廠運作。廠內發現牆面裂縫、漏水和天花板掉落，但未傳出員工受傷。目前空調、供電系統及無塵室環境均維持正常，公司正檢查設備與在製品受到的影響，尚未確定復工日期。

Sony集團：暫停當地半導體生產，尚未確定復工日期。

日本製紙：位於熊本縣八代市的一座工廠有部分煙囪倒塌，造成11人受困。已有4人獲救，其中2人心肺功能停止、2人重傷。目前警察、消防人員及自衛隊正在日本製紙工廠和發生爆炸的購物中心「永旺夢樂城熊本」展開搜救。

精華 FAQ

  • 台積電子公司JASM晶圓廠因安全考量在地震當天疏散人員，第二座晶圓廠工地雖未直接受損，但為防餘震，部分工程已先暫停。

  • 豐田將自周三晚間至周五暫停宮田、苅田與小倉3座廠，先重新評估安全、物流與供應商狀況，並在周五決定是否於8月3日起恢復生產。

  • 瑞薩電子與Sony都已暫停熊本周邊生產、復工時間未定；日本製紙工廠則有煙囪倒塌造成11人受困，救援中已有4人獲救，但仍有重傷與心肺停止者。

熊本 豐田 台積電

上一則

日熊本7.1大震 商場大爆炸 至少13死數十失蹤

下一則

路透：伊朗數周內接收最多400套中製肩射防空飛彈

延伸閱讀

日熊本7.1大震 商場大爆炸 至少13死數十失蹤

日熊本7.1大震 商場大爆炸 至少13死數十失蹤
熊本強震 台積電：JASM人員建築確認安全、逐步回線

熊本強震 台積電：JASM人員建築確認安全、逐步回線
熊本強震後災情擴大 永旺商場爆炸釀2死、紙廠多人安危不明

熊本強震後災情擴大 永旺商場爆炸釀2死、紙廠多人安危不明
熊本7.1強震...近5萬用戶停電 海嘯警報已解除

熊本7.1強震...近5萬用戶停電 海嘯警報已解除

熱門新聞

美國新墨西哥州格萊斯頓鄉間20日發生一頭大熊受困於電線桿頂端，引發大量網友關注。儘管地方當局竭盡所能，這隻大熊仍在獲救前觸電死亡。（取材自 X / ScottEnlow）

影／大熊受困電線桿頂 專家因這原因不敢打鎮定劑 最終下場曝光

2026-07-23 06:30
南韓法院24日宣判，SK集團會長崔泰源須向盧素英支付9440億韓元。圖為崔泰源(左圖)、盧素英(右圖)6月26日抵達首爾高等法院準備出庭。(歐新社)

南韓「世紀離婚案」判了 SK會長崔泰源須付前妻超過6.7億美元

2026-07-24 03:29
美國總統川普19日在新澤西州出席世界盃足球賽決賽。（路透）

美軍贏每一仗卻輸掉伊戰？CIA前分析師：給北京上了3課

2026-07-21 07:30
曼谷捷運。(路透)

「抱歉帶錢來你們國家」義大利人在泰惹議 使館致歉

2026-07-25 11:06
法國專業模特兒經紀人西亞德。(司法部檔案)

曾介紹年輕女子給艾普斯坦 模特兒經紀人陳屍巴黎家中

2026-07-22 10:02
根據研究顯示，全球自戀程度最高的國家榜首為德國。示意圖，圖為德國柏林民眾在高溫下乘船。攝於6月27日。 (歐新社)

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

2026-07-24 00:50

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒
弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴

弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴
加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後

加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後
33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關

33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關