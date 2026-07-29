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「震到站不住」熊本永旺商場炸噴白煙、碎片飛散 眾人尖叫奔逃

編譯陳韻涵／綜合報導
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熊本28日發生規模7的淺層大地震，圖為旅客在東京羽田機場觀看新聞快報，機場也暫時...
熊本28日發生規模7的淺層大地震，圖為旅客在東京羽田機場觀看新聞快報，機場也暫時停止旅客轉機。（歐新社）

日本九州熊本當地時間28日下午4時27分發生芮氏規模7.1強震，震源深度僅10公里。嘉島町「永旺夢樂城熊本」購物中心二樓部分坍塌且爆炸，目擊者與幸運逃生的災民形容現場粉塵密布、建築碎片飛散、眾人尖叫奔逃；八代市居民表示地震當下站不住，只能趴在地上；另有遊客分享驚險逃難的瞬間，感謝店員協助避難與疏散。

消防廳指出，嘉島町測得震度7，商場二樓部分建築坍塌，研判仍有多人受困。緊急救援隊指出，該商場爆炸後已有四人獲救送醫，另有十人下落不明，搜救人員仍在瓦礫中持續搜索。

永旺夢樂城熊本的一名35歲男性店主告訴「朝日新聞」，他在地震警報響起後隨即逃離大樓，約一小時後聽見類似炸彈爆炸的巨響，轉身看見商場冒出大量白煙。

商場一名女員工告訴TBS電視台，她協助顧客撤離後，返回店舖時聞到瓦斯氣味，隨即傳來爆炸聲。

讀賣新聞報導，一輛行經商場附近的車輛行車紀錄器完整拍下爆炸瞬間，只見畫面中右前方突然劇烈爆炸，白色濃煙夾受強風吹襲猛烈噴出，建築碎片飛散。

提供影片的男子表示，當時附近仍有車輛行駛，讓他擔心是否有人遭波及。

另外，一名70歲的計程車司機回憶，他先感受到地鳴，隨後傳來巨大爆炸聲響，商場外牆猛烈炸飛，粉塵灌入車窗，車內瞬間雪白一片；他趕到現場時，商場外牆已有約50公尺崩毀，鋼骨裸露，建築殘骸四散難以行走。

在熊本南方的八代市，當地震度達「六強」，日本製紙八代工廠的煙囪遭強震震垮折斷，警消到場搜救後，發現兩人當場死亡，另有九人失蹤。

八代一名加油站員工表示，地震當下只能趴在地上，完全站不起來；另有一名飯店員工說，劇烈搖晃將近一分鐘，讓人「完全站不穩」。

熊本市鄰近的益城町在2016年熊本地震測得震度七，經歷該場地震的75歲居民表示，手機響起地震警報後，強烈搖晃隨即襲來，家中的電視與餐具紛紛摔落損毀，「雙腳直到現在還不停發抖，真的非常可怕」，顯見當地居民二度承受強震衝擊的驚恐與創傷。

地震發生當下正在另一處商場逛街的台灣遊客透過社群媒體發文，直呼天搖地動當下放聲尖叫、「直接抓著小孩往上衝避難」，照片可見貨架上的商品與商場陳設標示牌掉落地面，現場一片狼藉，隨後在店員的協助下移動到寢具區以枕頭、毯子等緩衝物品保護身體不致遭掉落物品砸傷，之後引導眾人利用安全梯離開商場。

一家在熊本的餐廳外牆整片崩落，地震威力驚人。（歐新社）
一家在熊本的餐廳外牆整片崩落，地震威力驚人。（歐新社）

精華 FAQ

  • 商場二樓部分坍塌並疑似爆炸，現場噴出大量白煙，建築碎片與粉塵四散，目擊者形容多人尖叫奔逃，搜救人員仍持續在瓦礫中尋找受困者。

  • 消防與救援單位指出，商場爆炸後已有4人獲救送醫，另有10人下落不明，研判仍可能有人受困；搜救人員正持續搜索倒塌區域。

  • 除了嘉島町商場外，八代市震度達6強，日本製紙八代工廠煙囪倒塌，造成2人當場死亡、9人失蹤；多名居民也表示地震強到站不住。

日本 地震 熊本

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