上月才地震10周年重新開業 熊本永旺商場疑氣體外洩再遇浩劫
路透報導，28日因地震發生大爆炸的熊本永旺商場上個月才舉行紀念熊本地震十周年的重新開業儀式，並全面升級成為一個購物結合娛樂的商城，沒想到再遇浩劫。
日本朝日新聞則報導，會發生大爆炸有可能是管線內的氣體外洩所致。根據社群媒體上的影片，爆炸威力驚人，當場炸穿一量停在外面的卡車。
路透報導，2016年4月熊本發生規模7.3地震，永旺商場損毀嚴重，被迫關閉數月，重建時間更長。2017年進行重建和擴建時，商場重點展示了其加固抗震天花板，以及在安全性的整體改建。
路透指出，隨著台灣晶片製造商台積電在熊本設廠，讓永旺購物中心的年客流量超過800萬人次。該購物中心擁有約200家商店和企業、一家電影院，停車場可容納5000輛汽車。
這座龐大的建築已大部分化為廢墟，據NHK與其他日本媒體報導，已有二人罹難。熊本警方表示，由於還有餘震，無法在損壞嚴重的建築物內展開搜救工作。NHK報導，商場內仍有20至30名員工下落不明。
28日下午在地震發生時，商場員工已先疏散約200名顧客到安全地方，但大約一小時後，發生大爆炸。
2016年熊本地震後，永旺購物中心內的一家超市以每個10日圓（約6美分）的超低價出售飯糰，以幫助減輕災民的負擔。永旺購物中心今年6月13日的重新開幕原本寄望全新開始，進行大規模翻修以紀念開業21周年和2016年地震後10周年。
朝日新聞報導，東京理科大學火災科學教授桑名和典表示，可能是地震造成建物內的設備洩漏氣體，而引發了爆炸。
這座商場才在上月舉行熊本地震10周年的重新開業儀式，並完成大規模翻修與升級，原本寄望展開新開始，沒想到卻又遭逢疑似爆炸事故。 朝日新聞引述專家說法指出，爆炸可能是地震造成建物內設備或管線的氣體外洩所引發，社群影片也顯示爆炸威力極大，甚至炸穿停在外面的卡車。 根據NHK等日媒，這座大樓已大部分化為廢墟，至少2人罹難，另有20至30名員工下落不明；因仍有餘震，警方暫時無法進入嚴重受損區域搜救。
精華 FAQ
這座商場才在上月舉行熊本地震10周年的重新開業儀式，並完成大規模翻修與升級，原本寄望展開新開始，沒想到卻又遭逢疑似爆炸事故。
朝日新聞引述專家說法指出，爆炸可能是地震造成建物內設備或管線的氣體外洩所引發，社群影片也顯示爆炸威力極大，甚至炸穿停在外面的卡車。
根據NHK等日媒，這座大樓已大部分化為廢墟，至少2人罹難，另有20至30名員工下落不明；因仍有餘震，警方暫時無法進入嚴重受損區域搜救。
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