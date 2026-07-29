上月才地震10周年重新開業 熊本永旺商場疑氣體外洩再遇浩劫

永旺購物中心發生大爆炸後，據報還有人失聯，搜救隊仍在搶救當中。（美聯社）

路透報導，28日因地震 發生大爆炸的熊本 永旺商場上個月才舉行紀念熊本地震十周年的重新開業儀式，並全面升級成為一個購物結合娛樂的商城，沒想到再遇浩劫。

日本 朝日新聞則報導，會發生大爆炸有可能是管線內的氣體外洩所致。根據社群媒體上的影片，爆炸威力驚人，當場炸穿一量停在外面的卡車。

路透報導，2016年4月熊本發生規模7.3地震，永旺商場損毀嚴重，被迫關閉數月，重建時間更長。2017年進行重建和擴建時，商場重點展示了其加固抗震天花板，以及在安全性的整體改建。

路透指出，隨著台灣晶片製造商台積電在熊本設廠，讓永旺購物中心的年客流量超過800萬人次。該購物中心擁有約200家商店和企業、一家電影院，停車場可容納5000輛汽車。

這座龐大的建築已大部分化為廢墟，據NHK與其他日本媒體報導，已有二人罹難。熊本警方表示，由於還有餘震，無法在損壞嚴重的建築物內展開搜救工作。NHK報導，商場內仍有20至30名員工下落不明。

28日下午在地震發生時，商場員工已先疏散約200名顧客到安全地方，但大約一小時後，發生大爆炸。

2016年熊本地震後，永旺購物中心內的一家超市以每個10日圓（約6美分）的超低價出售飯糰，以幫助減輕災民的負擔。永旺購物中心今年6月13日的重新開幕原本寄望全新開始，進行大規模翻修以紀念開業21周年和2016年地震後10周年。

朝日新聞報導，東京理科大學火災科學教授桑名和典表示，可能是地震造成建物內的設備洩漏氣體，而引發了爆炸。

受地震影響，JR列車一度停駛，影響九州交通。照片是熊本車站外的旅客等待列車恢復。（中央社／讀者提供）