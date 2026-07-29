熊本強震 台積電：JASM廠區安全 逐步回線
日本熊本縣28日發生強震，晶圓代工廠台積電表示，位於熊本的JASM廠區目前所有人員皆確認安全無虞，並完成建築震後損害檢查，確認結構安全無虞逐步回線。各項細部檢查與詳細影響評估作業持續進行中。
台積電指出，JASM晶圓廠區測得最大震度為5。為確保人員安全，JASM依內部程序啟動相關安全預防措施，在第一時間進行人員疏散。
台積電晚間表示，目前廠區所有人員皆確認安全無虞，亦已完成JASM廠區建築震後損害檢查，確認結構安全無虞逐步回線。各項細部檢查與詳細影響評估作業持續進行中。JASM建廠工地亦未受影響，因後續仍可能有零星餘震，部分建廠工程因安全考量目前暫停。
JASM第1座晶圓廠於2024年底量產，採用特殊製程技術，熊本第2座晶圓廠將採用3奈米製程技術，預計2028年量產。
台積電表示，台積公司位於日本熊本的JASM晶圓廠區測得最大震度為5。為確保人員安全，JASM依公司內部程序啟動相關安全預防措施，在第一時間進行人員疏散。
台積電表示，JASM廠區所有人員都已確認安全無虞，並完成建築震後損害檢查，確認結構安全後逐步回線，目前各項細部檢查仍持續進行。 JASM晶圓廠區測得最大震度為5，為確保人員安全，公司依內部程序立即啟動預防措施，並在第一時間進行人員疏散，先以安全為優先。 JASM建廠工地未受明顯影響，但因後續可能仍有零星餘震，部分工程暫停；第1座廠已於2024年底量產，第2座廠預計採3奈米製程，2028年量產。
精華 FAQ
台積電表示，JASM廠區所有人員都已確認安全無虞，並完成建築震後損害檢查，確認結構安全後逐步回線，目前各項細部檢查仍持續進行。
JASM晶圓廠區測得最大震度為5，為確保人員安全，公司依內部程序立即啟動預防措施，並在第一時間進行人員疏散，先以安全為優先。
JASM建廠工地未受明顯影響，但因後續可能仍有零星餘震，部分工程暫停；第1座廠已於2024年底量產，第2座廠預計採3奈米製程，2028年量產。
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