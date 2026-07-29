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又是熊本…10年前雙強震釀278罹難 80%死於災後避難

編譯莊瑞萌／綜合報導
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日本熊本縣28日發生規模7.1地震，一名東京市民收到有關地震災情的號外。（路透）
日本熊本縣28日發生規模7.1地震，一名東京市民收到有關地震災情的號外。（路透）

日本九州熊本縣28日發生規模7.1強震。熊本縣10年前也曾接連發生兩次震度7級的強震，根據官方統計，當時強震共造成278人死亡、2739人受傷，數千棟建築受損，其中包括當地重要觀光景點熊本城，死亡人數中高達80%屬於「災害關聯死亡」。熊本縣政府事後開發車內避難者追蹤系統，盼避免類似悲劇重演。

日本放送協會(NHK)報導，日本西南部的熊本縣，距離兩次毀滅性地震已過去10年，這是日本地震史上首次在同一地區接連發生兩次震度7級的地震，事後造成熊本縣與鄰近大分縣共278人喪生，其中許多人是因避難生活的壓力導致健康惡化而死亡。10年過去，如何防止這類間接性的「災害關聯死亡」(disaster-related deaths)，仍是重要課題。

2016年4月14日晚間，熊本縣益城町發生規模6.5地震。兩天後，同一地區再發生規模7.3強震。專家認為，這兩次地震是由貫穿九州的兩條斷層所引發。熊本城這座主要觀光景點的石牆在28日的地震中受到損壞，熊本城在2016 年的地震中也遭受嚴重破壞，且修復工程仍在進行。

松田貴大(Takahiro Matsuda)出生的那一天，正是第一次地震發生的日子。貴大與母親在他出生後不久，經歷兩次強烈搖晃。震後，這家人決定在車上生活三周，成為車上避難者。母親裕子(Yuko)說，「當時我們受到很多人的幫助，如果沒有他們，我精神上一定會撐不住。身體方面，因為一直住在車裡，我的腿腫得很嚴重。」

熊本地震後，數千人無家可歸，其中220人因避難生活的壓力導致健康惡化，或因初期醫療延誤而死亡。這類死亡被歸類為「災害關聯死亡」，占熊本地震罹難者的比率高達80%。

與松田一家一樣，許多人在熊本地震發生後的數天到數周內，只能在車上睡覺，其中有些人因身體不適卻無法就醫而喪生。津崎操(Misao Tsuzaki)就是其中之一，她的死亡後來被認定為災害關聯死亡。

津崎操的女兒富永真由美(Mayumi Tominaga)表示，因為要將臥床的母親帶到避難所相當困難，當時只能選擇在車上生活，雖然在車上過夜的第二天晚上，終於設法將母親送到醫院，但她在不久後便過世。

曾在熊本市政府任職的大塚和典(Kazunori Otsuka)兩年前退休後，創立一家新創公司，目標是讓車上避難更加安全。他說，「地震後有太多人選擇在車上避難，市政府根本無法掌握他們的行蹤，政府無法提供這些人足夠的支援，讓我感到非常無力。」大塚認為，最大的問題在於政府未能充分掌握居民的健康狀況。

於是他與一位教授合作，開發一套車上避難者支援系統。在車上避難的人將個人資訊輸入系統，包括車內人數、年齡與身體狀況，政府單位可藉此監控並識別需要立即協助的人。

精華 FAQ

  • 根據官方統計，熊本與鄰近大分縣共278人死亡，其中約80%屬於災害關聯死亡，多數是因避難生活壓力、健康惡化，或初期醫療延誤而喪生。

  • 部分災民因家園受損、避難所難以容納，或照顧臥床親人不便，只能在車內過夜；但長時間久坐、缺乏醫療支援，容易造成血栓、病情惡化等危險。

  • 熊本縣政府與民間合作開發車上避難者支援系統，讓民眾輸入車內人數、年齡與健康狀況，政府可即時掌握行蹤並優先協助需要緊急照護的人。

熊本 日本 地震

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