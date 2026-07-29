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法國、西班牙野火「像有生命」 馬克宏：二戰後最嚴峻

編譯周辰陽／綜合報導
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法國波爾多郊外馬爾謝普里姆（Marcheprime）附近26日野火肆虐，一名消防...
法國波爾多郊外馬爾謝普里姆（Marcheprime）附近26日野火肆虐，一名消防員走過燃燒的樹木。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：法國多地與西班牙首都西側野火失控，數十萬人緊急撤離。
  • 重點二：馬克宏稱法國正遭二戰後最嚴峻野火，風熱仍可能惡化。
  • 重點三：歐盟啟動民事保護機制，派飛機、直升機與人員支援救災。

法國多處野火燃燒，包括瓦爾、朗德，以及科西嘉島的上科西嘉。西南部城市波爾多的市長更表示，其中一處野火目前距離該市僅15公里。與此同時，鄰國西班牙周一因首都馬德里以西野火肆虐，進入全國緊急狀態的第5天。歐盟宣布透過既有機制向法國、西班牙提供援助，包含滅火機、救難人員與車輛。

BBC報導，法國已有約22萬人撤離；西班牙也疏散超過10萬人，馬德里以西的野火正「失控」延燒，28日另一波強烈熱浪可能進一步阻礙滅火工作。法國內政部長努涅斯(Laurent Nuñez)稍早表示，這場野火「有自己的生命」。

法國總統馬克宏前往遭野火重創的吉倫特地區視察時表示，法國正面臨一場「前所未有的野火」，也是「二次世界大戰以來最嚴峻的一次」。消防人員27日取得進展，情況較24小時前改善。馬克宏警告：「氣溫預計將再度升高，風勢仍在，因此我們必須保持謙卑。」

波爾多市長卡澤納夫(Thomas Cazenave)表示，他正為「所有可能情況」做準備，「如果下令進一步撤離，我們正準備安置大量民眾。」波爾多以南城鎮塞斯塔市長斯泰夫(Jerome Steffe)表示，火勢兩天前擴大時，鎮內1萬7000名居民連夜撤離。

西班牙方面，BBC事實查核團隊持續分析衛星影像，追蹤馬德里以西野火的蔓延情況，目前受影響面積已超過2萬7000公頃。7月24日與26日拍攝的衛星影像顯示，阿爾莫羅克斯(Almorox)、普拉多鎮(Villa del Prado)及聖馬丁德瓦爾代格萊西亞斯(San Martín de Valdeiglesias)地區的數場野火合併成一場大火，火勢在兩天內迅速蔓延。

法國與西班牙野火失控，歐盟執委會宣布啟動「歐洲民事保護機制」(EU Civil Protection Mechanism)向法國與西班牙提供援助。

針對法國的援助，歐盟已從捷克、克羅埃西亞、德國、葡萄牙、斯洛伐克、瑞典與土耳其調派了7架飛機和4架直升機，其中多數來自空中滅火機隊；在西班牙方面的援助，歐盟從希臘、義大利與土耳其等國調動6架飛機，並從葡萄牙調派134名救難人員及41輛救援車輛。

於此同時，歐盟的哥白尼衛星系統(Copernicus)也提供即時緊急地圖，以支援地面救援行動。歐盟的緊急應變協調中心則與法國及西班牙保持密切聯繫，持續評估進一步的支援。歐盟執委會的聯絡官也已抵達法國波爾多，協助當地政府協調歐盟的援助資源。

西班牙消防員28日在馬德里附近的佩拉約斯德拉普雷薩鎮(Pelayos de la...
西班牙消防員28日在馬德里附近的佩拉約斯德拉普雷薩鎮(Pelayos de la Presa)撲滅森林大火。(歐新社)

法國西南部地區28日發生山火，阿瑞斯(Ares)附近燃起濃煙。(路透)
法國西南部地區28日發生山火，阿瑞斯(Ares)附近燃起濃煙。(路透)

精華 FAQ

  • 法國多地火勢逼近城鎮，約22萬人撤離；西班牙馬德里以西野火延燒，已疏散超過10萬人，受影響面積超過2萬7000公頃，情勢仍在持續惡化。

  • 馬克宏視察吉倫特地區時表示，這是法國一場前所未有的野火，也是二次世界大戰以來最嚴峻的一次；他並警告氣溫與風勢回升，救災仍不能鬆懈。

  • 歐盟啟動歐洲民事保護機制，向法國與西班牙派出滅火機、直升機、救難人員與車輛；同時提供哥白尼衛星即時地圖，協助地面救援與災情掌握。

歐盟 馬克宏 熱浪

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