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藤森惠子成秘魯10年來第9位總統 主張強硬打擊犯罪

編譯中心／綜合28日電
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秘魯總統藤森惠子（左）28日在利馬舉行的內閣宣誓就職儀式上，與勞工部長Juan ...
秘魯總統藤森惠子（左）28日在利馬舉行的內閣宣誓就職儀式上，與勞工部長Juan Sheput合影。(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：藤森惠子在利馬宣誓就任，成為秘魯10年來第9位總統。
  • 重點二：她以強硬打擊犯罪主張勝選，聚焦治安與敲詐問題。
  • 重點三：外界憂其延續父親作風，但支持者盼她帶來安全感。

現年51歲的保守派政治人物藤森惠子(Keiko Fujimori)28日在利馬舉行的正式儀式上宣誓就職，成為秘魯10年來的第9位總統。她在在6月決選以不到5萬票的差距勝出，將執政到2031年。

中央社引述法新社報導，藤森惠子是前總統藤森謙也(Alberto Fujimori)的女兒。她在國會上表示：「我宣誓…將忠實履行共和國總統的職責，這個國家已將2026年到2031年任期託付給我。」

藤森惠子的強硬競選主張，切中了秘魯數十年來最嚴重的治安危機。這場危機因當地與外國犯罪集團日益猖獗而加劇，這些集團涉及買凶殺人與敲詐勒索等活動。

藤森惠子曾提出多項打擊犯罪措施，包括驅逐無證移民、建立由匿名法官主持的法庭，以及要求受刑人以工作換取伙食。

她的父親曾於1990年代執政，最終因在他自認為打擊恐怖主義期間犯下貪污與違反人道罪而身敗名裂，並入獄服刑。

80歲的退休人士佛恩特斯(Cesar Fuentes)說，「她會成為她父親的翻版」，擔憂打擊犯罪將導致濫權。

然而，68歲的家庭主婦維加(Nelly Vega)相信藤森惠子「將帶領我們走向更好的未來」。她說：「我們現在生活在一個充滿恐懼的國家。」

精華 FAQ

  • 她在6月決選中以不到5萬票差距勝出，28日在利馬正式宣誓就職，成為秘魯10年來第9位總統，任期將持續到2031年。

  • 她提出驅逐無證移民、設立由匿名法官主持的法庭，以及要求受刑人以工作換取伙食等措施，目的是回應秘魯嚴重的治安危機。

  • 退休人士擔心她會成為父親的翻版，打擊犯罪可能演變為濫權；但也有家庭主婦相信她能帶領國家走向更好的未來，因為民眾長期生活在恐懼中。

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