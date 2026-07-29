德票選青年10大流行語 Crashout、Peak…網路迷因上榜

德國朗氏出版社28日公布「青年流行語」10強名單，入圍字彙多來自網路與迷因文化；圖為 民眾25日在柏林參加LGBT遊行。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 德國朗氏出版社公布2026年度青年流行語10強。

德國朗氏出版社公布2026年度青年流行語10強。 重點二： Crashout、Peak、Ragebait等網路迷因詞入榜。

Crashout、Peak、Ragebait等網路迷因詞入榜。 重點三：爭議詞Mehrzweckeier因政治攻擊與動員遭取消資格。

德國 朗氏出版社28日公布2026年度「青年流行語」10強名單，入圍字彙多來自網路與迷因文化，包括形容情緒失控的「Crashout」、代表最頂的「Peak」，以及刻意激怒網友以衝高流量的引戰文「Ragebait」(怒氣誘餌)。

中央社報導，德國語言學習出版社朗氏(Langenscheidt)自2008年起每年舉辦「青年流行語」票選，反映年輕世代的語言文化，也成為觀察德國年輕族群與社會趨勢的重要指標。

今年入圍的「Crashout」(崩潰暴走)是最受矚目的熱門詞之一，意指一個人情緒徹底失控、暴怒，或因小事過度反應，可認真使用，也常帶有自嘲意味，例如：「如果我的手機等等沒電，我就要Crashout了。」

另一個熱門詞「Peak」(巔峰、滿分)也源自英文，形容某件事達到最佳狀態、堪稱滿分；「Ragebait」(引戰文)則指創作者故意發布挑釁、錯誤或極端言論，引發網友憤怒與爭論，以增加留言、分享及演算法曝光。

其他入圍詞彙包括意指好兄弟的「Digga」、可指男友或哥們的「Macker」，以及「Gute Käse」，德語直譯為「好起司」，實際上則用來表達稱讚或認同。

「Schere」(剪刀)則源自電玩圈，現在常用來表示「抱歉，是我的錯」；來自土耳其語的「Süper」(超棒)則因一段超級馬拉松跑者受訪影片走紅，成為表達「非常好」的新用法。

名單中也出現數字「67」，這個詞沒有固定意思，流行之處在於它是只有圈內人才懂的網路暗號。它源自TikTok、籃球迷因，以及美國饒舌歌手Skirlla的歌曲「Doot Doot(6 7)」，通常搭配特定手勢使用，在年輕族群間形成「懂的人自然懂」的網路文化。

10強中唯一的完整句子是「Du bist gut genug」(你已經夠好了)。這首由柏林音樂製作雙人組KitschKrieg創作的歌曲，今年在TikTok等社群平台爆紅，衍生大量迷因及惡搞改編作品，不少網友甚至開玩笑稱它是「德國新國歌」。

今年票選也因政治迷因「Mehrzweckeier」(多功能蛋)引發討論。這個詞原本依投稿數量足以進入前10強，但最後遭主辦單位剔除。

「Mehrzweckeier」源自一場反對德國恢復義務役的示威活動。當時一名示威者持有包含侮辱德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)字句的標語，遭警方查扣，相關內容隨後被網友改造成諧音迷因，並在社群平台Reddit發起集體投稿青年流行語票選的活動。

朗氏出版社表示，這個詞一方面是透過有組織的網路動員進入票選，另一方面涉及對特定政治人物的人身攻擊，同時違反兩項評選原則，因此決定取消其資格。

10強詞彙公布後，民眾將先票選出前3名，最終2026年度「青年流行語」冠軍將於10月法蘭克福書展期間揭曉。