丹麥爭取15年 林姆峽灣硬骨魚化石列入世遺
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在南韓釜山舉行的聯合國教科文組織(UNESCO)世界遺產委員會會議，近日將丹麥林姆峽灣(Limfjord)硬骨魚化石遺址列入世界遺產名錄。這批史前化石保存極其完整，成功銜接恐龍滅絕後至現代魚類興起之間的演化斷代，更為氣候變遷研究提供珍貴歷史檔案。
據丹麥日報「貝林時報」(Berlingske)報導，獲選遺址位於丹麥日德蘭半島北部的莫斯島(Mors)與富爾島(Fur)，範圍包含漢克崖(Hanklit)與努德崖(Knudeklinten)兩處沿海峭壁。這些峭壁埋藏距今5500萬至5600萬年前、始新世早期的魚類、鳥類、昆蟲化石以及海龜與植物化石，其中包括今日鮪魚、鯖魚與翠鳥的直系祖先。
教科文組織官方說明指出，遺址代表白堊紀末期大滅絕後，現代硬骨魚類多樣化與演化的最重要基地。當時地球剛經歷物種大洗牌，科學界對現代魚類如何從災難中復甦一直缺乏直接證據。遺址現址保存超過80種魚類標本，是全球重要的觀測點，見證遠古生物群如何填補大滅絕後的演化斷層，重獲新生。
莫斯博物館(Museum Mors)策展人地質學博士拉斯穆森(Jan Audun Rasmussen)受訪時說，這批化石出現時機點極其特殊，當時恐龍剛走入歷史，現代海洋生物祖先正開始嶄露頭角。由於當地具備特殊矽藻土沉積層與火山灰覆蓋，這些數千萬年前的生物骨骼構造保存近乎完美，讓科學家得以詳盡觀察演化過程。
除生物演化外，這兩處峭壁也記錄「古新世—始新世極熱事件」(PETM)痕跡。拉斯穆森分析，當時地球經歷劇烈氣候變暖，遺址中不同層位的生物分布，顯示海洋生物如何應對氣溫飆升。這處遺址提供極高參考依據，有助當前人類因應氣候危機。
據丹麥電視二台(TV2)報導，丹麥爭取入遺過程長達15年。當委員會輪值主席在釜山會議現場敲下木槌宣布通過，現場丹麥代表團隨即揮舞國旗慶祝。
丹麥文化部長斯坦普(Zenia Stampe)在官方新聞稿中表示，這項肯定令人欣慰。這批自然遺產不僅具備深遠科學價值，入選也將吸引遊客前來見證丹麥自然之美，進一步帶動文化觀光能量。
這次林姆峽灣化石入選，丹麥境內世界遺產數量增至13處，其中包含著名的羅斯基得大教堂(Roskilde Cathedral)、克隆堡(Kronborg)以及格陵蘭伊路利薩特冰峽灣(Ilulissat Icefjord)。
此次入選的是位於日德蘭半島北部莫斯島與富爾島的林姆峽灣硬骨魚化石遺址，涵蓋漢克崖與努德崖兩處沿海峭壁，並以保存完整的史前化石聞名。 因為化石保存於5500萬至5600萬年前的始新世早期，完整呈現白堊紀末大滅絕後硬骨魚類的多樣化過程，還包含鳥類、昆蟲、海龜與植物，能補足演化斷層。 遺址層位保存了古新世—始新世極熱事件的痕跡，可觀察海洋生物如何在劇烈升溫下改變分布與適應環境，對理解當前氣候危機與生態回應很有參考價值。
精華 FAQ
此次入選的是位於日德蘭半島北部莫斯島與富爾島的林姆峽灣硬骨魚化石遺址，涵蓋漢克崖與努德崖兩處沿海峭壁，並以保存完整的史前化石聞名。
因為化石保存於5500萬至5600萬年前的始新世早期，完整呈現白堊紀末大滅絕後硬骨魚類的多樣化過程，還包含鳥類、昆蟲、海龜與植物，能補足演化斷層。
遺址層位保存了古新世—始新世極熱事件的痕跡，可觀察海洋生物如何在劇烈升溫下改變分布與適應環境，對理解當前氣候危機與生態回應很有參考價值。
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