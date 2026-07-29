我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗打破4天停火 彈襲美軍約旦基地 向川普傳遞1訊息

吵了一夜…20歲浙女墜18樓倖存 男友涉家暴、冷血追債

首爾AI監控防輕生 漢江救援率大幅提高至99%

編譯中心／綜合28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：首爾在漢江橋梁部署AI監視系統，偵測疑似輕生者並即時通報救援。
  • 重點二：系統自2021年運作後，漢江救援率已從2012年的56%升至99%以上。
  • 重點三：專家強調AI可輔助防治危機，但仍需人員快速介入與心理支持。

南韓首都首爾在漢江橋梁設置人工智慧(AI)監視系統，自動辨識疑似企圖輕生者並即時通報救援人員，使得漢江救援率從2012年的56%大幅提高至99%以上。

中央社引述法新社報導，漢江AI監控系統自2021年開始運作，會在有人於特定區域逗留、進入被認定為危險地帶，或撥打橋上的自殺防治專用電話時，立即通知第一線救援人員。

漢江大橋監視器綜合管制中心主任金俊永(Kim Jun-young, 音譯)表示，系統成效顯著，漢江的救援率從2012年的56%提升至99%以上。

他說，緊急救援人員可在5分鐘內抵達大多數橋梁，這是介入並挽救生命的關鍵時機。

金俊永指出，「我們認為自己的角色是給他們再考慮一次的機會，因為這可能並非他們真正想要的決定。」

他說，從約30公尺高度落水衝擊力類似於以時速60公里撞車。他還說，勸服下定決心的人並不容易，因為他們常與救援人員拉扯，或「像跑百米賽跑一樣」逃跑。另有人可能會在救援人員抵達前，聽到警笛聲逼近後在短短一瞬間做出最後決定。

他指出，去年有近900台攝影機遍布於17座橋梁上，識別出超過1200起事件，但仍有「約8人」未能救回。

全球許多監視器系統都使用某種形式的AI協助發現危險。

日本公司Asilla表示，旗下AI監控系統能偵測異常行為，例如跌倒或有人可能準備從高處跳下。他們的AI工具透過購物中心和車站等公共設施的攝影機學習行為模式。

Asilla產品長鈴木由香指出，這套系統曾分別在兩起事件中通報守衛有男子站在屋頂上，最終得以成功勸下。

她強調，這套系統目的並非取代人類，也無法單靠它讓日本的自殺率下降。日本自殺率為七大工業國集團(G7)國家中最高。

她說，「適當的心理健康支持仍往往難以提供」，但「如果我們能減少這類事件，哪怕只是少了一點在眨眼之間失去生命的事件」，這也具有重大意義。

精華 FAQ

  • 系統會在有人於特定區域逗留、進入危險地帶，或撥打橋上的自殺防治專線時立即通報救援人員，讓第一線人員能迅速趕到現場處置。

  • 官方表示，漢江救援率從2012年的56%大幅提升到99%以上。由於多數橋梁可在5分鐘內抵達，這段時間被視為挽救生命的關鍵窗口。

  • 雖然AI能及早發現異常並提高救援成功率，但仍無法取代人類勸導，也不能單靠科技解決自殺問題；心理健康支持與現場介入仍是關鍵。

人工智慧

上一則

藤森惠子成秘魯10年來第9位總統 主張強硬打擊犯罪

下一則

丹麥爭取15年 林姆峽灣硬骨魚化石列入世遺

延伸閱讀

韓國外交部線上培訓系統遭駭 全員上萬筆個資恐外洩

韓國外交部線上培訓系統遭駭 全員上萬筆個資恐外洩
以AI深偽假冒求職者 專家教企業防範「筆電農場」與遠距工作資安破口

以AI深偽假冒求職者 專家教企業防範「筆電農場」與遠距工作資安破口
川小伙出遊改道去救災 背物資徒步6小時進災村 心衰亡

川小伙出遊改道去救災 背物資徒步6小時進災村 心衰亡
AI代理失控發動網攻 路透：OpenAI逾1週後才察覺

AI代理失控發動網攻 路透：OpenAI逾1週後才察覺

熱門新聞

美國新墨西哥州格萊斯頓鄉間20日發生一頭大熊受困於電線桿頂端，引發大量網友關注。儘管地方當局竭盡所能，這隻大熊仍在獲救前觸電死亡。（取材自 X / ScottEnlow）

影／大熊受困電線桿頂 專家因這原因不敢打鎮定劑 最終下場曝光

2026-07-23 06:30
南韓法院24日宣判，SK集團會長崔泰源須向盧素英支付9440億韓元。圖為崔泰源(左圖)、盧素英(右圖)6月26日抵達首爾高等法院準備出庭。(歐新社)

南韓「世紀離婚案」判了 SK會長崔泰源須付前妻超過6.7億美元

2026-07-24 03:29
美國總統川普19日在新澤西州出席世界盃足球賽決賽。（路透）

美軍贏每一仗卻輸掉伊戰？CIA前分析師：給北京上了3課

2026-07-21 07:30
曼谷捷運。(路透)

「抱歉帶錢來你們國家」義大利人在泰惹議 使館致歉

2026-07-25 11:06
法國專業模特兒經紀人西亞德。(司法部檔案)

曾介紹年輕女子給艾普斯坦 模特兒經紀人陳屍巴黎家中

2026-07-22 10:02
根據研究顯示，全球自戀程度最高的國家榜首為德國。示意圖，圖為德國柏林民眾在高溫下乘船。攝於6月27日。 (歐新社)

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

2026-07-24 00:50

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒
弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴

弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴
加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後

加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後
33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關

33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關