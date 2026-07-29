俄朝首座跨境橋將完工 烏克蘭這些調查資料懷疑是軍事走廊

北韓與俄羅斯間首條跨國公路即將完工，外界認為恐成俄國軍事後勤走廊；圖為俄羅斯總統普亭(左)與北韓領導人金正恩(右)曾在2024年6月簽署《全面戰略夥伴條約》。（朝中社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 俄朝首座跨境公路橋接近完工，連接哈桑與豆滿江。

俄朝首座跨境公路橋接近完工，連接哈桑與豆滿江。 重點二： 烏克蘭調查指工程成本偏高，與現有貿易觀光規模不符。

烏克蘭調查指工程成本偏高，與現有貿易觀光規模不符。 重點三：報告懷疑新橋具軍事後勤價值，但目前無公開證據。

連接俄羅斯 與朝鮮(北韓 )的首座跨境公路大橋工程已接近完工。俄羅斯與朝鮮表示，興建該橋旨在擴大雙邊貿易、促進人員往來及發展觀光旅遊。不過，烏克蘭 人權組織Truth Hounds發布調查報告指出，這座新橋未來可能具備軍事後勤運輸價值，引發外界關注其對俄烏戰爭及區域安全的潛在影響。

根據《衛報》報導，、Truth Hounds研究報告指出，這座跨境公路橋橫跨圖們江(Tumen River)，連接俄羅斯遠東濱海邊疆區哈桑鎮(Khasan)與朝鮮咸鏡北道豆滿江地區(Tumangang)。橋梁本體全長約1公里、寬約7公尺，採雙向兩車道設計，包含兩端引道在內，全長約4.7公里。新橋鄰近目前兩國唯一的跨境鐵路橋「友誼橋」，未來將形成公路與鐵路並行的跨境運輸網絡。

報導指出，目前橋梁主體工程已大致完成。朝鮮方面已完成其負責的橋梁及海關、檢疫等配套設施，俄羅斯一側的相關工程仍在施工，因此正式通車日期尚未公布。

《衛報》引述Truth Hounds的研究指出，若以目前經濟效益衡量，這項工程的投資規模與俄朝雙邊經貿往來並不相稱。研究引用估算指出，整體工程造價超過1億美元，而2024年俄朝雙邊貿易額約為3400萬美元，研究團隊認為，僅憑現有貿易規模，難以合理解釋如此龐大的建設成本。

在觀光方面，研究指出，目前俄羅斯旅客赴朝鮮仍以團體旅遊為主，行程及活動範圍受到一定限制。根據研究引用的資料，2025年前往朝鮮的俄羅斯旅客約1萬人，而多數外國旅客主要前往平壤，距離新建跨境口岸仍有數百公里，因此研究團隊認為，觀光需求同樣不足以完全解釋這項大型基礎建設。

Truth Hounds分析指出，相較於鐵路運輸，公路貨運具有較高的機動性。研究認為，卡車裝卸速度較快、停留時間較短，相較於列車更不易長時間透過衛星影像追蹤；加上貨車外觀相近、貨物裝載方式多元，若未來投入大規模運輸，可能提高物資及人員調度的隱蔽性。因此，研究研判新橋未來可能具備軍事後勤運輸功能，但目前並無公開證據顯示該橋已投入軍事用途。

《衛報》另引述衛星影像分析指出，俄羅斯邊境一側近年同步興建多項配套設施，包括停機坪及其他基礎建設。報導指出，相關設施的用途尚未獲俄方官方說明，但隨著俄朝合作持續深化，也引發外界關注其未來可能扮演的角色。

俄羅斯與朝鮮近年持續深化合作。2024年，雙方簽署《全面戰略夥伴關係條約》，承諾加強政治、安全及經濟合作，雙邊交流明顯升溫。美國、韓國、烏克蘭及其他西方國家指稱，朝鮮近年向俄羅斯提供砲彈、飛彈等軍事物資，並派遣約1萬2千至1萬4千名人員赴俄支援相關行動；俄羅斯與朝鮮則未全面證實相關指控。

此外，烏克蘭總統澤倫斯基25日表示，俄羅斯可能正準備進一步擴大動員，並可能尋求朝鮮提供更多人力支援，包括再派遣約3萬名朝鮮人員投入俄烏戰事。不過，上述說法目前尚未獲俄羅斯方面證實，也未有獨立來源證實相關規模。

《衛報》指出，隨著跨境公路橋即將完工，俄羅斯與朝鮮未來除既有鐵路運輸外，將新增公路運輸管道。Truth Hounds認為，新橋未來可能進一步提升兩國物流及人員運輸能力，也可能增加軍事後勤調度的便利性，但目前並無公開證據顯示其已被用於軍事用途，其後續運作情況及對區域安全的影響仍有待持續觀察。