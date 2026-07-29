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熊本強震13死36輕重傷 高市：「與時間賽跑」展開救援

編譯周辰陽／即時報導
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日本發生規模7.1的「令和8年熊本地震」後，熊本縣八代市一名男子29日看著倒塌的...
日本發生規模7.1的「令和8年熊本地震」後，熊本縣八代市一名男子29日看著倒塌的鳥居。(路透)

日本28日發生「令和8年熊本地震」，首相高市早苗29日證實，包括與災害關聯性仍待調查的個案，死亡人數增至13人。官房長官木原稔則在記者會上說明，另有7人重傷、29人輕傷。

富士電視台報導，高市在首相官邸受訪時表示，將於下午召開第2次非常災害對策本部會議，相關部會正相互合作，持續進行初期應變工作。她也呼籲：「目前仍有民眾等待救援，現場正傾全力與時間賽跑。災區連日天氣非常炎熱，也請受災民眾及投入救命救援、修復作業的人員充分留意防範中暑。」

木原則在記者會上表示：「我謹向罹難者致上最深切的哀悼，也向家屬表達慰問與哀悼。此外，我也向所有受災民眾致上慰問。」他並說明，熊本縣、福岡縣等5縣共開設506處避難所，目前有9186人避難。

水電瓦斯方面，熊本縣約3萬6900戶停電，熊本縣等地約8萬4000戶停水；熊本市及八代市約9500戶停供瓦斯，熊本縣部分地區也發生通訊障礙。木原指出，自衛隊依災害派遣請求動員約4600人，在災區展開人命救援及供水支援等工作。他也警告，網路上已出現不實資訊，並呼籲：「這類資訊可能影響社會經濟活動及救災應變，因此絕不容許散布。請務必克制。」

共同社與時事通信社報導，木原還表示，為掌握熊本地震災情，已派遣負責防災事務的內閣府副大臣津島淳前往災區。日本防衛大臣小泉進次郎受訪時則透露，約170名自衛隊員正在「永旺夢樂城熊本」展開救援活動。另外，警察廳截至29日，已從警視廳、福岡縣警等11個都縣警察單位，派遣共約480人的廣域緊急援助隊前往災區。

精華 FAQ

  • 根據日方最新統計，死亡人數增至13人，另有7人重傷、29人輕傷；其中部分死者是否與災害直接相關，仍待進一步調查確認。

  • 首相高市早苗召開非常災害對策本部會議，相關部會持續應變；自衛隊約4600人投入救援，警方也派出約480名廣域緊急援助隊前往災區。

  • 熊本縣等5縣共開設506處避難所，約9186人避難；此外仍有約3萬6900戶停電、約8萬4000戶停水，部分地區也出現瓦斯與通訊障礙。

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