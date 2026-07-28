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熊本強震當下好市多貨架商品狂掉 永旺商場震後畫面曝光

編譯周辰陽／即時報導
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日本28日發生「令和8年熊本地震」，「永旺夢樂城熊本」因爆炸受災嚴重。(路透)
日本28日發生「令和8年熊本地震」，「永旺夢樂城熊本」因爆炸受災嚴重。(路透)

日本28日發生「令和8年熊本地震」，首相高市早苗29日證實，罹難人數增至13人。其中，熊本縣嘉島町購物中心「永旺夢樂城熊本」在震後爆炸中被毀。日本總務省消防廳公布「永旺夢樂城熊本」災後內部影像，也有網友在X貼出地震發生當下的好市多熊本店內部畫面。

▲ 影片來源：X平台＠FDMA_JAPAN（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

一名受輕傷的X用戶表示，地震發生時，店內堆疊的商品紛紛掉落，停車場也塌陷。許多人遭商品壓住或被掉落物砸傷，這名網友和身旁幾人合力救出附近一名受困者，隨後依照疏散指示離開現場。

另一名X用戶則表示，好市多的商品架堆得很高，讓他再次深刻感受到地震的可怕，並衷心祈願熊本民眾平安無事。還有一名X用戶指出，真的希望好市多設計店內空間時，能把地震納入考量，「這樣真的會死人」。

▲ 影片來源：X平台＠AmiSnugglebug、HawkHamu、tenten_blg（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

在「永旺夢樂城熊本」現場採訪的讀賣電視台記者表示，建築物牆壁剝落、內部結構外露，許多瓦礫甚至飛到50多公尺外的河畔道路，足見當時爆炸的猛烈程度。根據他掌握的消息，截至目前已有2人死亡，另有1人被發現時處於心肺停止狀態。

日本28日發生「令和8年熊本地震」，「永旺夢樂城熊本」因爆炸受災嚴重。(路透)
日本28日發生「令和8年熊本地震」，「永旺夢樂城熊本」因爆炸受災嚴重。(路透)

記者同時指出，由於建築物內仍有人受困，預計自衛隊與警消將以建築物內傳出反應的地點為中心，繼續拚命搜索。此外，警方封鎖範圍相當廣，媒體也只能在距離現場較遠處採訪。目前在距離現場約100公尺處沒有聞到任何異味。附近居民的生活則未完全停擺，國道等道路出乎意料地仍正常通行，號誌也還亮著。

他還表示，乍看之下似乎沒有太多立即可見的災情，但當地居民都曾經歷10年前的地震，加油站已出現準備提前加油的車潮，研判當地居民正逐漸陷入混亂。

精華 FAQ

  • 日本總務省消防廳公布的災後影像顯示，永旺夢樂城熊本建築外牆剝落、內部結構外露，瓦礫甚至飛到50多公尺外，顯示當時受損相當嚴重。

  • 多名X用戶指出，地震發生時店內高堆貨架商品大量掉落，停車場也出現塌陷，導致有人被商品壓住或遭掉落物砸傷，部分民眾還合力救出受困者。

  • 記者表示，現場仍有人受困，自衛隊與警消持續依照反應地點搜索；警方封鎖範圍廣，附近道路多仍通行，但當地居民因10年前地震經驗而逐漸感到混亂。

好市多 地震 高市早苗 熊本

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