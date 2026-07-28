熊本強震後出現地殼變動 八代市移動84公分

熊本縣28日下午發生規模7.1強震，震央就位在熊本地區。圖為八代市一處高速公路嚴重毀損。(美聯社)

日本 熊本縣昨天發生規模7.1強震，熊本縣測得最強震度7，當地多處也觀測到震度6不等的劇烈搖晃。根據日本官方初步觀測，八代市在地震後出現最多84公分的地殼變動。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，熊本縣昨天下午4時27分發生規模7.1強震，震央就位在熊本地區。

熊本縣宇城市與冰川町觀測到最大震度7；熊本縣熊本市南區、八代市、宇土市、美里町及益城町觀測到震度6強；上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町及蘆北町則觀測到震度6弱。

此外，九州大範圍地區觀測到震度5強及5弱的劇烈搖晃；東海、北陸、近畿、中國地區及四國也觀測到震度4至1不等。

另一方面，氣象廳表示，由於熊本縣嘉島町、甲佐町及宇城市小川町共3個觀測地點距離震央較近，目前仍無法掌握實際震度。

日本富士新聞網（FNN）、共同社報導，下轄於日本國土交通省（相當於交通部）、主要負責測量等工作的國土地理院指出，根據震源附近設置的電子基準點初步觀測，八代市「千丁」的基準點，往東北方位移84公分。

此外，熊本市「城南」基準點朝北位移40公分；八代市「和泉」基準點朝南移動約17公分。

國土地理院指出，「上述數值可能受到觀測點傾斜或局部地盤變動的影響。此外，即時分析的精度低於一般分析，因此經後續詳細分析，仍可能修正數據。」

熊本縣28日下午發生規模7.1強震，震央就位在熊本地區。圖為八代市一棟倒塌建築物。(美聯社)