日熊本7.1大震 商場大爆炸 至少13死數十失蹤
日本熊本縣當地時間28日下午4時27分發生芮氏規模7.1強震，震源深度約10公里，最大震度7，震央所在的日奈久斷層與2016年的「平成28年熊本地震」相同。這是繼2024年1月的「令和6年能登半島地震」以來，日本再次觀測到震度7的強震，而氣象廳已將此次地震正式命名為「令和8年熊本地震」。日本相首高市早苗28日表示，罹難人數已累計13人。
到目前為止，仍有數十人失蹤。
「令和8年熊本地震」重創九州交通與產業，日本鐵路(JR)九州新幹線與在來線一度全線停駛，阿蘇熊本機場跑道關閉，多個國內與國際線航班取消或轉降；JR貨物一列貨運列車在八代車站出軌翻覆，所幸無人受傷。
台積廠逐步恢復生產
豐田汽車(Toyota)九州、普利司通(Bridgestone)熊本廠、日本製紙八代工廠等企業相繼停工，其中日本製紙八代工廠的煙囪因強震折斷倒塌。台積電熊本(JASM)廠區測得最大震度5，JASM職員確認安全，震後檢查建築結構無虞，逐步恢復生產，但部分建廠工程考量餘震風險暫停。
熊本縣宇城市及氷川町觀測得最大震度7，熊本市南區、八代市、宇土市、美里町及益城町測得震度6強。八代市球磨川植柳橋斷裂崩落河面，多棟民宅倒塌，屋瓦殘骸滿地；九州高速公路八代交流道路面出現高低落差、隆起和下陷錯位的情況，好市多(Costco)熊本御船店貨架高處商品掉落，地面以紙箱堆疊的商品也灑落地面，現場傳出孩童哭喊聲。
熊本城外牆石垣崩塌，使得這座曾在2016年地震中嚴重損毀、目前仍在修復中的名城再度受創。
商場約20-30人失聯
此次災情最嚴重的嘉島町「永旺夢樂城熊本」(Aeon mall Kumamoto)大型購物商場在地震後發生劇烈爆炸，二樓部分坍塌。截至29日上午，緊急救難隊員已救出八人，其中兩名20多歲女性死亡、一人心肺功能停止、五人受傷但無生命危險，另有可能是商場員工的約20人至30人失蹤失聯，警消與自衛隊持續在現場搜救，爆炸原因初步朝瓦斯外洩方向調查。
商場周圍像火山灰落下
在該商場約300公尺處工作的鶴永和也(Kazuya Tsurunaga，音譯)形容，「(爆炸)衝擊非常強烈，一大團濃煙竄出，周圍就像火山灰落下一樣」。
震央附近另有建築倒塌造成一人死亡，鄰近兩家醫院共收治50多名傷患。
九州全境約有4萬8000戶停電，約30萬人被要求撤離前往避難所；總務省消防廳統計，熊本、長崎、福岡三縣共七個市町發布避難指示，疏散約21萬7000人。
防衛大臣小泉進次郎已指示自衛隊優先搶救人命，並盡速掌握海嘯等災情。
首相高市早苗則說：「我們已知悉有人受傷，部分地區停電或發生火災，道路、橋梁受損，建築物倒塌。」
多座核電廠均未異常
日本原子力規制委員會(NRA)表示，九州及四國多座核電廠均未發現異常。氣象廳提醒，未來一周仍須警戒強烈餘震及山崩風險。
地震發生於28日下午，規模7.1、最大震度7，震源深度約10公里，已累計至少13死，仍有數十人失蹤，且多地傳出建物倒塌、停電與火災情況。 該商場在地震後發生劇烈爆炸並出現二樓部分坍塌，截至29日上午已救出8人，但仍有約20至30人失聯，初步研判爆炸原因可能與瓦斯外洩有關。 九州新幹線與在來線一度停駛，機場跑道關閉，多家企業停工；台積電熊本廠則檢查後逐步恢復生產，而NRA表示九州及四國多座核電廠均未發現異常。
精華 FAQ
地震發生於28日下午，規模7.1、最大震度7，震源深度約10公里，已累計至少13死，仍有數十人失蹤，且多地傳出建物倒塌、停電與火災情況。
該商場在地震後發生劇烈爆炸並出現二樓部分坍塌，截至29日上午已救出8人，但仍有約20至30人失聯，初步研判爆炸原因可能與瓦斯外洩有關。
九州新幹線與在來線一度停駛，機場跑道關閉，多家企業停工；台積電熊本廠則檢查後逐步恢復生產，而NRA表示九州及四國多座核電廠均未發現異常。
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