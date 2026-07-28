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熊本強震增至13死 永旺翻新開幕才1個月爆炸化瓦礫

熊本7.1強震是「前菜」？恐由10年前斷裂斷層位移引起 不排除更強主震

熊本強震罹難者增至13人 永旺翻新開幕才1個多月遇震爆炸化瓦礫

編譯周辰陽／即時報導
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日本熊本縣嘉島町嚴重受損的「永旺夢樂城熊本」，攝於29日。(歐新社)
日本熊本縣嘉島町嚴重受損的「永旺夢樂城熊本」，攝於29日。(歐新社)

日本28日發生「令和8年熊本地震」。政府高層29日向共同社透露，這場地震疑已造成十多人死亡，其中包括在「永旺夢樂城熊本」確認的2人。日本首相高市早苗隨後證實，地震罹難者增加到13人。「永旺夢樂城熊本」6月才完成全面翻新，以全新的購物娛樂綜合設施之姿重新開幕，紀念當地走過10年前的「平成28年熊本地震」，卻在28日震後爆炸中被毀。

路透報導，在日本規模較小的城市，永旺購物中心往往是熱鬧的購物娛樂場所。「永旺夢樂城熊本」在2016年4月規模7.3的熊本地震中嚴重受損，不得不停業數月，重建工程更耗時日。地震發生後，購物中心內一家超市曾將飯糰大幅降價至每個10日圓，協助減輕災民負擔。

「永旺夢樂城熊本」2017年改建及擴建時，曾特別強調採用耐震強化天花板，並全面提升安全性與抗災能力。購物中心設有約200家商店和業者，以及一座電影院，停車場可容納5000輛汽車。隨著台積電2024年在熊本設廠，年訪客人數已突破800萬，今年6月13日重新開幕原本象徵嶄新起點，但28日震後爆炸使大部分設施化為骨架和瓦礫。

NHK等日媒報導，恐有許多人死亡或受困。熊本警方則表示，餘震風險使搜救人員無法進入受損建築搜救。西日本新聞記者表示，地震發生後不久，「永旺夢樂城熊本」廣播宣布停止營業，他所在的停車場擠滿顧客和員工。當他準備前往另一處現場，走到距離購物中心約100公尺處時，突然聽見前所未聞的「轟」一聲巨響。數十秒後，購物中心冒出白煙。

記者回到停車場後，3名年輕男子情緒激動地說：「爆炸了，小心。」周邊嚴重塞車，緊鄰停車場的道路幾乎被拳頭大小至直徑約30公分的混凝土碎塊鋪滿。一輛停放的卡車車身凹陷，似乎遭碎塊直接擊中。當時駕車行經附近的一名46歲男性上班族回憶：「衝擊力道彷彿能把汽車震飛。周圍一瞬間變得一片雪白，煙灰也從空中落下。」

根據地方當局與永旺發言人說法，購物中心員工在地震發生時協助訪客疏散至建築物外，約200人被引導至安全地點。約一小時後，一場強烈爆炸炸毀牆壁，導致內部大部分結構外露。目擊者則表示，曾在附近聞到瓦斯味。一名十多歲女大學生當時正在一家咖啡廳洗盤子，猛烈搖晃發生後，她隨即協助將店內顧客疏散至室外。約30分鐘後，購物中心停止營業。

她準備開車回家時，突然感受到「一陣彷彿從下方往上猛頂的衝擊，伴隨『轟』一聲巨響」。她環顧四周，發現白煙從建築物方向逼近，有人用手帕摀住口鼻。她驚魂未定地說：「沒想到竟然會爆炸。如果當時我還在裡面……好可怕。」

共同社報導，一度有消息稱約20至30人下落不明；熊本縣政府隨後表示，共有10人安危不明，但29日又稱人數仍在確認中。由於擔心發生二次災害，搜救工作可能面臨困難。

精華 FAQ

  • 根據日本政府與首相說法，罹難者已增至13人；此外，地方政府一度通報10人安危不明，早先還曾傳出約20至30人下落不明，仍待進一步確認。

  • 該購物中心6月才全面翻新重開，原本象徵重建與新起點，卻在28日地震後發生爆炸，牆面破裂、內部結構外露，大部分設施幾乎化為骨架與瓦礫。

  • 熊本警方指出，餘震風險與可能的二次災害讓搜救人員難以進入受損建築；現場還傳出瓦斯味、爆炸巨響與大量碎塊散落，顯示安全疑慮仍高。

日本 地震 高市早苗

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