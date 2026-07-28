熊本強震後災情擴大 永旺商場爆炸釀2死、紙廠多人安危不明

日本南部28日發生規模7.1的「令和8年熊本地震」，圖為熊本縣嘉島町購物中心「永旺夢樂城熊本」震後受損的外觀，攝於28日。(歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 熊本嘉島町永旺夢樂城在地震後爆炸，造成2死1心肺停止。

熊本嘉島町永旺夢樂城在地震後爆炸，造成2死1心肺停止。 重點二： 現場已有8人獲救，另有5人受傷但均無生命危險。

現場已有8人獲救，另有5人受傷但均無生命危險。 重點三：八代市日本製紙工廠煙囪倒塌，仍有多人安危不明。

日本 28日發生「令和8年熊本地震 」，熊本縣嘉島町購物中心「永旺夢樂城熊本」在地震後於下午6時左右發生爆炸。當局表示，截至29日上午4時，已有8人從建築物內獲救，其中2人死亡、1人心肺停止，另有5人受傷，但沒有生命危險。

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NHK報導，警消單位表示，28日下午6時左右接獲多起通報稱，「永旺夢樂城熊本傳出爆炸聲並冒出白煙」。研判建築物中央附近發生爆炸，除2樓部分區域倒塌，外牆也剝落，類似鋼骨的結構裸露在外，並傳出多人受困。

購物中心停車場停有許多緊急車輛，消防人員和警察正在現場應變。29日上午5時30分左右，現場一度解除部分區域的進入管制，各家媒體得以在警察陪同下，從建築物附近拍攝。畫面顯示，距離建築物約數十公尺的道路護欄大幅彎折，疑似外牆碎片的白色瓦礫散落整片路面，電線也斷裂垂落。疑似在爆炸發生時行駛的卡車和小客車仍停在路上，其中卡車側面嚴重凹陷，可見爆炸威力猛烈。

緊急消防援助隊、警方和自衛隊正在現場合作，以建築物內曾有人回應呼喊的地點為中心展開搜索，確認是否還有其他人受困。

另外，熊本縣八代市日本製紙八代工廠發生煙囪倒塌等災情。警方表示，有多人安危不明；熊本縣則指出，2人被發現時已心肺停止，另有9人安危不明。警消單位正持續確認現場情況。

NHK與自衛隊直升機拍攝的畫面顯示，日本製紙八代工廠有多根煙囪折斷。日本製紙九州營業分公司員工表示，已透過關係企業傳來的照片確認煙囪折斷，但目前仍無法與當地工廠內的員工取得聯繫。該名負責人說：「我們正在蒐集是否有人員傷亡的資訊，但因為聯絡不上，感到很不安。」

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