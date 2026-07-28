熊本強震永旺夢樂城坍塌 NHK：2名20多歲女子身亡

日本熊本縣大型購物中心「永旺夢樂城」因7.1級強震發生爆炸與局部坍塌。(歐新社)

日本 放送協會（NHK）報導，昨天發生規模7.1強震後，熊本縣大型購物中心「永旺夢樂城熊本」發生爆炸並局部坍塌，造成兩名20多歲女子不幸身亡。

NHK表示，目前已有6人從現場獲救，其中一人一度發生「心肺功能停止」，其餘5人則是受傷，但均無生命危險。

稍早，美國有線電視新聞網（CNN）合作媒體朝日電視台（TV Asahi）報導，警方消息人士指出，熊本發生強震後，永旺夢樂城倒塌，造成數人罹難。

朝日電視台當時並未確認死亡人數，也未說明死者為員工或顧客。

NHK先前曾報導，永旺夢樂城坍塌後，有20到30名員工失聯。