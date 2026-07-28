熊本強震永旺夢樂城坍塌 NHK：2名20多歲女子身亡
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日本放送協會（NHK）報導，昨天發生規模7.1強震後，熊本縣大型購物中心「永旺夢樂城熊本」發生爆炸並局部坍塌，造成兩名20多歲女子不幸身亡。
NHK表示，目前已有6人從現場獲救，其中一人一度發生「心肺功能停止」，其餘5人則是受傷，但均無生命危險。
稍早，美國有線電視新聞網（CNN）合作媒體朝日電視台（TV Asahi）報導，警方消息人士指出，熊本發生強震後，永旺夢樂城倒塌，造成數人罹難。
朝日電視台當時並未確認死亡人數，也未說明死者為員工或顧客。
NHK先前曾報導，永旺夢樂城坍塌後，有20到30名員工失聯。
事故發生在熊本縣的大型購物中心「永旺夢樂城熊本」。在7.1強震後，該設施傳出爆炸並局部坍塌，成為這次災情的主要現場。 NHK報導指出，現場已救出6人，其中1人一度心肺功能停止，其餘5人受傷但沒有生命危險；同時也已確認有2名20多歲女子身亡。 稍早CNN合作媒體朝日電視台引述警方消息稱，坍塌後已有數人罹難，但當時未確認死亡人數，也未說明身分；NHK先前則稱有20到30名員工失聯。
精華 FAQ
事故發生在熊本縣的大型購物中心「永旺夢樂城熊本」。在7.1強震後，該設施傳出爆炸並局部坍塌，成為這次災情的主要現場。
NHK報導指出，現場已救出6人，其中1人一度心肺功能停止，其餘5人受傷但沒有生命危險；同時也已確認有2名20多歲女子身亡。
稍早CNN合作媒體朝日電視台引述警方消息稱，坍塌後已有數人罹難，但當時未確認死亡人數，也未說明身分；NHK先前則稱有20到30名員工失聯。
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