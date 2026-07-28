強震後自來水變混濁 熊本市政府籲暫勿飲用
日本熊本縣昨天下午發生規模7.1強震，由於自來水變得混濁，熊本市政府呼籲民眾暫勿飲用，並已在多處供水站提供水袋等物資。
英國廣播公司（BBC）報導，熊本市上下水道局在最新公告中表示，市內部分地區出現混濁不清的自來水，目前正在檢查供水設施，並建議民眾在確認安全無虞之前，切勿飲用自來水或用於烹飪。
熊本市上下水道局補充，自來水仍可用於沖馬桶與清潔，並在另一則最新訊息中表示，已在熊本市多處供水站提供水袋等物資。
現年26歲、來自英國肯特郡（Kent）的金賈爾（Matt Gingell）已在熊本居住近兩年，他的工作是教授日本兒童英語。地震發生時，他正待在一家咖啡館，當下憑著直覺趕緊躲在桌子底下。
他接受英國廣播公司新聞網（BBC News）採訪時說：「我在這裡曾經歷過幾次地震，對這種感覺已經有點熟悉，但從未經歷過這種程度的地震。」
他說，走到當地購物中心時，看到建築物出現裂縫，地板上散落著零星碎片。
他表示，自己住在3樓公寓，目前覺得還算安全，但「偶爾的餘震搖晃與地鳴聲」，仍讓他處於「緊繃狀態」，擔心之後還會有地震發生。
因為地震後市內部分地區的自來水出現混濁不清情況，當局正在檢查供水設施，尚未確認安全前，先避免飲用或拿來烹飪，以防影響健康。 熊本市上下水道局表示，自來水雖暫不建議飲用，但仍可用於沖馬桶與一般清潔，民眾在日常衛生用途上仍可正常使用。 市府已在熊本市多處供水站提供水袋等物資，方便居民取水應急，同時持續檢查供水設施，等待確認水質安全後再恢復正常飲用。
精華 FAQ
因為地震後市內部分地區的自來水出現混濁不清情況，當局正在檢查供水設施，尚未確認安全前，先避免飲用或拿來烹飪，以防影響健康。
熊本市上下水道局表示，自來水雖暫不建議飲用，但仍可用於沖馬桶與一般清潔，民眾在日常衛生用途上仍可正常使用。
市府已在熊本市多處供水站提供水袋等物資，方便居民取水應急，同時持續檢查供水設施，等待確認水質安全後再恢復正常飲用。
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