熊本地震後 當地一家醫院通報滿床

日本 放送協會（NHK）報導，日本熊本縣昨天下午發生規模7.1強震後，當地一家擁有400張病床的醫院表示「已滿床」，數十名因地震 受傷送醫的民眾正在該院接受治療。

美國有線電視新聞網（CNN）引述NHK報導，位於熊本市南部的濟生會熊本醫院表示，在緊急應變期間已暫停受理「預約住院」。「醫院呼籲民眾除急診情況外，請勿於（7月29日）前往門診就診。」

NHK引述醫院公共事務室主任說法指出：「在地震中被倒塌家具砸傷的民眾，例如骨折病患，正接連送入醫院。我們雖有400張病床，現已全部收滿。」

公共事務室主任補充說，醫院部分建築結構在地震中受損，若干區域出現漏水和牆壁倒塌。