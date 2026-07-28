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熊本地震後 當地一家醫院通報滿床

中央社／熊本縣29日綜合外電報導
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日本放送協會（NHK）報導，日本熊本縣昨天下午發生規模7.1強震後，當地一家擁有400張病床的醫院表示「已滿床」，數十名因地震受傷送醫的民眾正在該院接受治療。

美國有線電視新聞網（CNN）引述NHK報導，位於熊本市南部的濟生會熊本醫院表示，在緊急應變期間已暫停受理「預約住院」。「醫院呼籲民眾除急診情況外，請勿於（7月29日）前往門診就診。」

NHK引述醫院公共事務室主任說法指出：「在地震中被倒塌家具砸傷的民眾，例如骨折病患，正接連送入醫院。我們雖有400張病床，現已全部收滿。」

公共事務室主任補充說，醫院部分建築結構在地震中受損，若干區域出現漏水和牆壁倒塌。

精華 FAQ

  • 位於熊本市南部的濟生會熊本醫院通報已滿床。院方表示，地震後大量受傷民眾陸續送醫，雖然院內共有400張病床，但目前已全部收滿。

  • 因應地震後的緊急收治需求，醫院暫停受理預約住院，並呼籲民眾除急診外，先不要在7月29日前往門診，以便集中醫療資源處理急性傷患。

  • 院方指出，倒塌家具砸傷的骨折病患等外傷者持續送入醫院，導致床位迅速額滿；同時，部分建築結構受損，院內若干區域也出現漏水與牆壁倒塌。

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