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熊本強震45家醫療機構受損 停電斷水氣體設備損壞

中央社／熊本縣29日綜合外電報導
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日本熊本縣昨天下午發生規模7.1強震，根據日本厚生勞動省的報告，截至當地時間28日23時45分，熊本已有至少45家醫療機構受損，出現停電、斷水與醫用氣體供應設備損壞情況。

英國廣播公司（BBC）報導，這起地震於昨天當地時間16時27分發生，當時許多人還在上班或外出工作。熊本地區有多座城鎮與城市受到波及，包括宇城市與冰川町。這起地震的強度之大，連日本鄰國韓國都感受到搖晃。

現年25歲、來自倫敦的波森（Michal Posen）已在熊本居住兩年，目前擔任英文老師。她接受BBC「你的聲音」（Your Voice）節目採訪時表示：「地震發生時我正好在家。電視機倒在我身上，鏡子也摔碎了，我家周圍的道路都受損。」

波森說，由於「持續有餘震發生」，她正在準備避難包。

她說，熊本10年前也曾經歷過一起嚴重地震，民眾因此感到焦慮不安，「商店的水與食物都被搶購一空」。

另外，目擊者表示，在大型購物中心「永旺夢樂城熊本」2樓坍塌前，曾看到商場發生爆炸與火災，但爆炸原因目前尚不清楚。消防人員正在清理殘骸，尋找仍受困在內的民眾。

精華 FAQ

  • 根據日本厚生勞動省報告，截至當地時間28日23時45分，熊本至少有45家醫療機構受損，並傳出停電、斷水以及醫用氣體供應設備損壞等情況。

  • 地震發生在當地時間16時27分，許多人仍在上班或外出。住在熊本的英籍教師波森表示，電視倒下砸到她，鏡子破裂，住家周邊道路也受損。

  • 大型購物中心永旺夢樂城熊本2樓坍塌前，目擊者稱曾見到爆炸與火災，但原因未明；消防人員正在清理殘骸，並搜尋仍受困在內的民眾。

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